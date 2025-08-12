El truco japonés que reduce la apnea del sueño y mejora el descanso, según expertos

Una práctica japonesa podría ayudar a disminuir los síntomas de la apnea del sueño y a mejorar el descanso nocturno. El truco está relacionado a la respiración.

Es un truco fácil de aplicar y deberás realizarlo diariamente antes de irte a dormir.

En Japón existe un método que podría ser de utilidad para quienes sufren apnea leve. No requiere medicamentos ni dispositivos costosos, y se basa en un hábito diario que entrena la musculatura. Lo interesante es que el origen de este truco no está vinculado inicialmente a la medicina, sino a una tradición cultural.

Los especialistas señalan que este truco puede ayudar a fortalecer zonas clave que intervienen en la respiración, lo que favorecería un sueño más estable. La técnica ha ganado popularidad por su sencillez y porque se puede practicar en casa. Aunque no reemplaza tratamientos médicos, algunos estudios sugieren que su aplicación constante trae mejoras visibles en pocas semanas.

La apnea del sueño es un trastorno caracterizado por pausas repetidas en la respiración durante la noche.

En Japón, una práctica conocida como myofunctional therapy o terapia miofuncional , aplicada de forma casera, ha sido adaptada a un ejercicio diario llamado Pa-Ta-Ka .

o , aplicada de forma casera, ha sido adaptada a un ejercicio diario llamado . Es un simple truco que consiste en repetir en voz alta estas sílabas , articulando con fuerza y claridad para activar los músculos de la lengua , el paladar y la garganta .

, articulando con y para activar los músculos de la , el y la . Según la Japanese Society of Sleep Research, este tipo de entrenamiento puede mejorar el tono muscular de las vías respiratorias, reduciendo el colapso que provoca las pausas respiratorias.

Es por eso que la repetición diaria de Pa-Ta-Ka durante unos minutos mostró mejoras en la severidad de la apnea leve y en la calidad del sueño reportada por los pacientes. Los expertos advierten que, aunque los resultados son prometedores, no debe considerarse un sustituto de otros tratamientos recomendados profesionalmente, sino un complemento seguro y de bajo riesgo.

Además de su posible impacto en la apnea del sueño, la práctica japonesa puede mejorar la dicción, la fuerza de la voz y la coordinación de los músculos implicados en el habla y la deglución.

, la y la de los músculos implicados en el y la . Estos tipos de ejercicios ayudan a mantener la vía aérea más despejada incluso durante el día, lo que podría beneficiar a personas con ronquidos crónicos .

más incluso durante el día, lo que podría beneficiar a personas con . Para obtener mejores resultados, podés realizar las repeticiones varias veces al día, preferiblemente en sesiones de tres a cinco minutos .

Aunque es importante que mantengas una postura erguida y respirar por la nariz entre repeticiones para maximizar el efecto. Por eso, la constancia es clave y que, aunque es una técnica sencilla, los mejores resultados se obtienen cuando se combina con hábitos saludables como mantener un peso adecuado, evitar alcohol antes de dormir y seguir rutinas de sueño regulares. El método japonés ha despertado interés como apoyo en casos de apnea leve por su sencillez y practicidad. Y aunque no sustituye el tratamiento médico, puede ser un complemento útil para mejorar el tono muscular de las vías respiratorias y contribuir a un descanso nocturno más estable y reparador.