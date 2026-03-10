10 de marzo de 2026 - 22:05

Cómo quitar el almidón del arroz antes de cocinarlo: el truco que lo deja suelto y esponjoso

Un simple lavado previo permite eliminar el exceso de almidón del arroz. El resultado: granos más sueltos, menos pegajosos y con mejor textura.

El arroz sin un lavado previo logra unos granos pegajosos y pesados que se notan en la digestión.

El arroz sin un lavado previo logra unos granos pegajosos y pesados que se notan en la digestión.

Por Redacción

Antes de cocinar el arroz, es recomendable realizar un lavado previo que a menudo se pasa por alto en la cocina cotidiana. Este paso sencillo puede marcar una gran diferencia en la textura final del plato. Solo necesita de paciencia para que el almidón desaparezca por completo.

El motivo es que el agua turbia demuestra que el almidón que recubre los granos. Si no se elimina una parte de ese carbohidrato superficial, el arroz tiende a quedar pegajoso o apelmazado. Con un truco rápido y fácil se puede lograr que los granos queden más sueltos y esponjosos.

arroz sin almidón
Mediante varios enjuagues con agua fría, se logra un arroz más suelto y liviano.

Mediante varios enjuagues con agua fría, se logra un arroz más suelto y liviano.

Cómo se realiza el método para eliminar el almidón del arroz

  • Para comenzar, se debe colocar el arroz crudo en un recipiente amplio y cubrirlo con agua fría.
  • Luego se recomienda enjuagarlo vigorosamente mientras se lo agita con los dedos durante aproximadamente 30 segundos. Este movimiento ayuda a desprender el almidón que se encuentra en la superficie de los granos.
  • Durante este proceso el agua comenzará a volverse turbia, lo cual indica que el almidón está siendo liberado.
  • Después de agitar el arroz, se debe escurrir el agua por completo. Este paso es importante para retirar el líquido cargado de almidón que se desprendió durante el lavado.

Cuántas veces hay que repetir el proceso

Los especialistas en cocina de Serious Eats recomiendan repetir el lavado entre 3 y 4 veces para eliminar la mayor cantidad posible de almidón superficial. Cada vez que se agregue agua nueva, esta se volverá menos turbia.

El proceso se considera terminado cuando el agua sale prácticamente clara. Esto indica que gran parte del almidón ya fue removido y que el arroz está listo para cocinarse.

arroz sin almidón
Los granos quedan bien separados y con una textura ligera.

Los granos quedan bien separados y con una textura ligera.

Por qué el arroz queda más suelto después del lavado

El almidón actúa como una especie de pegamento natural entre los granos cuando entra en contacto con el agua caliente durante la cocción. Por eso, si está presente en exceso, el arroz puede volverse pegajoso.

Al eliminar parte de ese almidón antes de cocinarlo, los granos se hidratan de manera más uniforme y mantienen mejor su forma durante la cocción.

arroz sin almidón

El resultado final es un arroz más suelto, esponjoso y con mejor textura, algo clave para lograr platos más equilibrados.

