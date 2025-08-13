No es decoración: 3 plantas que hay que poner en la entrada de casa para atraer abundancia, según el Feng Shui

La entrada de la casa es considerada un punto clave para el flujo de energía . Allí se concentra la primera impresión que recibe quien ingresa, y según la filosofía del Feng Shui , este espacio puede potenciarse con la presencia de tres plantas específicas . La elección adecuada puede marcar la diferencia en el ambiente general del hogar.

No es por estética: por qué se recomienda enterrar cáscaras de limón cerca de tus plantas y para qué sirve

No todas las plantas cumplen la misma función en esta práctica. Expertos en la filosofía milenaria China, destacan que hay especies que canalizan la energía positiva y bloquean la negativa . Al colocarlas en la entrada, además de aportar belleza natural, también fortalecen la sensación de equilibrio y bienestar al momento de ingresar.

Preparar la entrada de casa para frenar las energías negativas es una buena oportunidad para decorar con plantas.

Estas tres plantas, combinadas o por separado, embellecen el espacio a primera vista y además cumplen una función simbólica en la creación de un flujo energético positivo hacia el interior del hogar.

En el Feng Shui, la ubicación es tan importante como la especie elegida. Las plantas deben colocarse en buen estado , sin hojas secas o marchitas, ya que esto puede simbolizar energía estancada .

Preparar la entrada de casa para frenar las energías negativas es una buena oportunidad para decorar con plantas.

En el caso del bambú de la suerte, crece bien en agua limpia con piedras decorativas , siempre que se cambie el agua con frecuencia.

con , siempre que se cambie el agua con frecuencia. Para la planta jade se necesita un lugar luminoso pero sin sol directo excesivo, y un riego moderado para evitar encharcamientos.

pero excesivo, y un para evitar encharcamientos. El lirio de la paz requiere luz indirecta y un suelo ligeramente húmedo para mantener sus flores y hojas brillantes.

Además, el Feng Shui recomienda que las macetas estén en armonía con la decoración general y que se mantengan limpias. Estos pasos detallados garantizan la salud de las plantas y mantienen la coherencia con la filosofía, que busca un equilibrio entre estética, funcionalidad y energía positiva en la entrada del hogar.

plantas feng shui Preparar la entrada de casa para frenar las energías negativas es una buena oportunidad para decorar con plantas. WEB

Colocar una planta de bambú de la suerte, planta jade o lirio de la paz en la entrada puede ser una forma simple de atraer prosperidad, armonía y protección según el Feng Shui. Con los cuidados adecuados, estas especies aportarán belleza y simbolismo, transformando este espacio clave en un verdadero portal de energía positiva.