Lo más interesante es que estas semillas no requieren grandes superficies ni herramientas complejas. La clave está en elegir variedades de plantas que germinen bien en esta época y se adapten a tu espacio, ya sea una huerta familiar, un balcón urbano o un patio soleado.

En el tercer paso de esta aventura aparece un respaldo científico: un informe del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA detalla cómo ciertas especies de ciclo corto aprovechan las temperaturas actuales para crecer con fuerza, evitando plagas típicas de primavera y logrando cosechas de alta calidad.

El inicio de esta etapa es perfecto: la tierra conserva humedad del invierno y recibe más horas de sol. Esto acelera la germinación y permite que las plantas se fortalezcan antes de los picos de calor, algo que en jardinería es fundamental para evitar estrés hídrico y pérdidas de cultivo.

Estas son las opciones recomendadas por técnicos y productores:

• Lechuga

• Espinaca

• Rúcula

• Albahaca

• Pepino

• Zanahoria

• Poroto

• Tomate cherry

• Zapallito redondo

9 semillas que podés sembrar hoy y cosechar en pleno verano

Todas ellas tienen algo en común: se adaptan bien a huertas pequeñas y no exigen cuidados excesivos, más allá de un riego regular y buena luz solar.

Cuidados básicos para garantizar éxito

En jardinería, un error frecuente es sembrar demasiado profundo. Lo ideal es enterrar las semillas apenas el doble de su tamaño y mantener el sustrato húmedo, sin encharcar. Otra recomendación es rotar los cultivos: cambiar la ubicación de las plantas cada temporada ayuda a prevenir enfermedades y mantener la fertilidad del suelo.

Para quienes viven en departamentos, los cajones y macetas son aliados perfectos. La jardinería urbana demuestra que no hace falta un gran terreno para producir alimentos frescos: basta con un rincón soleado y constancia diaria.

Sembrar ahora no solo te garantiza alimentos frescos en verano, sino también una experiencia gratificante que conecta con la naturaleza y transforma tu jardín en un espacio vivo y productivo.