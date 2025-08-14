14 de agosto de 2025 - 08:48

9 semillas que podés sembrar hoy y cosechar en pleno verano

En tu jardín, con simples técnicas de jardinería, podés cultivar estas semillas o plantas que germinan rápido y se disfrutan en verano.

9 semillas que podés sembrar hoy y cosechar en pleno verano

9 semillas que podés sembrar hoy y cosechar en pleno verano

Foto:

Por Andrés Aguilera

Leé además

descubren yacimiento de oro de gran pureza en una region inexplorada de sudamerica

Descubren yacimiento de oro de gran pureza en una región inexplorada de Sudamérica

Por Ramiro Viñas
Desenchufalo ahora: este electrodoméstico te arruina la boleta de la luz sin que lo notes

Desenchufalo ahora: este electrodoméstico te arruina la boleta de la luz sin que lo notes

Por Andrés Aguilera

Lo más interesante es que estas semillas no requieren grandes superficies ni herramientas complejas. La clave está en elegir variedades de plantas que germinen bien en esta época y se adapten a tu espacio, ya sea una huerta familiar, un balcón urbano o un patio soleado.

image
9 semillas que pod&eacute;s sembrar hoy y cosechar en pleno verano

9 semillas que podés sembrar hoy y cosechar en pleno verano

En el tercer paso de esta aventura aparece un respaldo científico: un informe del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA detalla cómo ciertas especies de ciclo corto aprovechan las temperaturas actuales para crecer con fuerza, evitando plagas típicas de primavera y logrando cosechas de alta calidad.

El inicio de esta etapa es perfecto: la tierra conserva humedad del invierno y recibe más horas de sol. Esto acelera la germinación y permite que las plantas se fortalezcan antes de los picos de calor, algo que en jardinería es fundamental para evitar estrés hídrico y pérdidas de cultivo.

Las 9 semillas ideales para el verano

Estas son las opciones recomendadas por técnicos y productores:

Lechuga

Espinaca

Rúcula

Albahaca

Pepino

Zanahoria

Poroto

Tomate cherry

Zapallito redondo

image
9 semillas que pod&eacute;s sembrar hoy y cosechar en pleno verano

9 semillas que podés sembrar hoy y cosechar en pleno verano

Todas ellas tienen algo en común: se adaptan bien a huertas pequeñas y no exigen cuidados excesivos, más allá de un riego regular y buena luz solar.

Cuidados básicos para garantizar éxito

En jardinería, un error frecuente es sembrar demasiado profundo. Lo ideal es enterrar las semillas apenas el doble de su tamaño y mantener el sustrato húmedo, sin encharcar. Otra recomendación es rotar los cultivos: cambiar la ubicación de las plantas cada temporada ayuda a prevenir enfermedades y mantener la fertilidad del suelo.

Para quienes viven en departamentos, los cajones y macetas son aliados perfectos. La jardinería urbana demuestra que no hace falta un gran terreno para producir alimentos frescos: basta con un rincón soleado y constancia diaria.

image
9 semillas que pod&eacute;s sembrar hoy y cosechar en pleno verano

9 semillas que podés sembrar hoy y cosechar en pleno verano

Sembrar ahora no solo te garantiza alimentos frescos en verano, sino también una experiencia gratificante que conecta con la naturaleza y transforma tu jardín en un espacio vivo y productivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál de los signos del zodíaco es el más ruidoso y desubicado.

El signo más ruidoso y desubicado del zodíaco: no conoce el volumen bajo

Por Andrés Aguilera
Para generar un hábito saludable después de cada comida, deberás ingerir este tipo de alimentos que no provocan hinchazón. 

Los 8 alimentos que reducen la panza hinchada y equilibran la salud intestinal, según especialistas

Por Redacción
Preparar la entrada de casa para frenar las energías negativas es una buena oportunidad para decorarla con plantas.

No es decoración: 3 plantas que hay que poner en la entrada de casa para atraer abundancia, según el Feng Shui

Por Redacción
Hábitos negativos como el miedo a equivocarse pueden ser el principal problema de una persona en la vida diaria.

No es ser perfecto: el TOC que delata el miedo al error en las personas, según expertos

Por Redacción