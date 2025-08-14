El alimento natural que ayuda a dejar de roncar por la noche, según expertos

Un alimento dulce y natural, tomado en una infusión una hora antes de dormir, podría reducir los ronquidos y mejorar el descanso.

Los ronquidos afectan tanto a quien los padece como a quienes comparten la habitación. Más allá de las soluciones médicas, un alimento ha ganado popularidad por su potencial para mejorar esta condición. Entre ellos, uno en particular ha despertado interés gracias a sus propiedades naturales y a la forma sencilla en la que puede consumirse.

La clave está en incorporarlo a una bebida caliente antes de ir a la cama. Su composición favorece la lubricación de la garganta y la relajación de las vías respiratorias. Aunque no reemplaza una consulta médica, diversos estudios sugieren que este hábito podría ayudar a disminuir los ronquidos y mejorar la calidad del sueño nocturno.

En el caso de los ronquidos, su acción antiinflamatoria y su capacidad para recubrir suavemente la mucosa de la garganta pueden contribuir a reducir la vibración que los provoca.

Según la National Sleep Foundation, debés consumir una cucharada de miel disuelta en un té natural, como manzanilla o tila, aproximadamente una hora antes de acostarse. Eso ayuda a mantener las vías respiratorias más relajadas durante el descanso y favorecer una respiración más fluida y menos ruidosa.

Sin embargo, es importante destacar que este método funciona mejor en casos de ronquidos ocasionados por la sequedad de garganta o la inflamación leve, y no en situaciones más graves como la apnea del sueño.

Además, la miel, por su efecto suavizante, puede ser útil para quienes sufren irritaciones recurrentes en la faringe.

Incorporala de forma moderada en la alimentación, especialmente en infusiones nocturnas, porque puede complementar otras medidas en cuanto al sueño, como mantener un peso saludable y dormir de lado.

Prepará una infusión relajante con hierbas como manzanilla o valeriana y añadí una cucharada de miel. Eso favorece la respiración y provoca una sensación de calma antes de dormir.

Asimismo, deberás incluirlo como parte de una rutina nocturna saludable. Evitá el consumo de alcohol y comidas pesadas antes de acostarse, ventilá bien el dormitorio y mantené una postura lateral al dormir porque puede potenciar el efecto de la miel. Aunque si los ronquidos persisten o empeoran, es fundamental que consultes a un especialista para descartar problemas más complejos. Este remedio natural no pretende sustituir tratamientos médicos, pero puede ser un complemento valioso en la búsqueda de un descanso reparador y silencioso. La miel, tomada en una infusión natural una hora antes de dormir, podría ser un aliado para quienes buscan reducir los ronquidos de forma natural. Si roncás, con hábitos saludables, podrá mejorar la calidad del descanso y favorecer noches más tranquilas para todos.