Según los expertos, este es el olor que más relaja la mente y seguramente lo tenés en casa

La ciencia reveló a raíz de estudios cuál es el aroma que rompe con el estrés y favorece nuestro al bienestar emocional.

El aroma puede transportarnos, reconfortarnos o incluso tranquilizarnos al instante. Pero entre tantas opciones aromáticas, una en particular fue señalada por la ciencia como esencial para relajar la mente y es la lavanda. Los expertos explicaron por qué este olor rompe con el estrés y favorece nuestro bienestar emocional.

Aunque otras esencias pueden acompañar, pocos aromas alcanzan la eficacia comprobada de la lavanda. En un mundo hiperestimulado, inhalar lavanda es más que un placer: es una estrategia simple, natural y poderosa para reconectar con la calma interior.

lavandaa La ciencia recomienda el aroma de la lavanda. Lavanda, la campeona del relax según la ciencia Un estudio publicado en Frontiers in Behavioral Neuroscience y cubierto por ScienceDaily confirma que el principal responsable del efecto relajante de la lavanda es el compuesto linalool, cuyo poder calmante se activa directamente a través del sentido del olfato, no por absorción corporal.

Según el coautor Dr. Hideki Kashiwadani (Universidad de Kagoshima, Japón), “los efectos ansiolíticos del linalool requieren ser percibidos como aroma en la nariz”.

lavanda En experimentos con ratones, se observó que la exposición al vapor de linalool genera un efecto de relajación similar al de ciertos ansiolíticos, pero sin afectar su movilidad. Esto resalta que el simple acto de oler lavanda activa vías neuronales específicas que favorecen la calma.