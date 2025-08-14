14 de agosto de 2025 - 10:35

Así es la casa de Florencia Bertotti y Federico Amador: luminosa y de última generación

La pareja, que lleva casi 15 años, juntos no se esconden y en varias ocasiones han mostrado la intimidad de su hogar.

Así es la casa de Federico Amador y Florencia Bertotti.&nbsp;

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Con una impronta personal en cada rincón, la pareja apostó por un concepto donde predomina lo simple, lo natural y lo esencial. El resultado fue una vivienda luminosa y contemporánea que no solo responde a criterios estéticos, sino también emocionales.

Así es la casa de Federico Amador y Florencia Bertotti.

Así es la casa de Florencia Bertotti y Federico Amador

Desde que comenzaron la remodelación, hace varios años atrás, la protagonista de Floricienta y el actor de 50 años tuvieron claro que querían una casa luminosa, acogedora y contemporánea, donde cada objeto tuviera sentido. Con una paleta de tonos neutros, pero decoraciones de colores vivos, muebles de líneas puras y materiales nobles, su hogar se convirtió en el fiel reflejo del estilo de vida que llevan hace más de 14 años.

En la cocina, los detalles hablan por sí solos. Predomina el blanco, con superficies lisas, buena iluminación y estantes abiertos que dejan ver vajilla y utensilios en perfecto orden. Dos grandes mesadas de mármol y electrodomésticos integrados potencian el diseño moderno. Se trata de un ambiente donde todo invita a cocinar y compartir, algo que acompaña el costado influencer de Flor.

Así es la casa de Federico Amador y Florencia Bertotti.

El living es uno de los espacios más representativos del equilibrio entre lo luminoso y contemporáneo. Un gran sofá claro con almohadones en tonos tierra y rosados, una alfombra de estilo oriental y una mesa ratona blanca de mármol marcan la estética. Las cortinas de lino y la luz natural que entra a raudales desde el ventanal coronan el espacio. A un costado, una guitarra y una bandeja con velas y flores secas terminan de dibujar el perfil artístico y personal de Bertotti.

El dormitorio principal, que cuenta con baño en suite, continúa con la línea de diseño del resto de la casa: paredes blancas, ropa de cama en tonos suaves, detalles verdes y una gran lámpara colgante que amplifica la luminosidad del ambiente. La presencia de plantas en uno de los sectores aporta frescura y vida.

Así es la casa de Federico Amador y Florencia Bertotti.

Así es la casa de Federico Amador y Florencia Bertotti.

El baño es un gran ejemplo de minimalismo funcional y elegante al mismo tiempo. Sanitarios modernos, accesorios en blanco y madera, y un pequeño arreglo floral sobre el inodoro le dan un aire de spa casero. A su vez, en el hall de entrada cuelgan sombreros, camperas y se ve un banco de madera junto a una estantería con zapatos, también responde a esta estética despojada pero cálida, con todo organizado y en equilibrio.

