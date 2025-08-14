Así es la casa de Florencia Bertotti y Federico Amador: luminosa y de última generación

La pareja, que lleva casi 15 años, juntos no se esconden y en varias ocasiones han mostrado la intimidad de su hogar.

Florencia Bertotti y Federico Amador muestran, a través de las redes, cómo lograron transformar un espacio urbano en un verdadero refugio de armonía y estilo. Alejados del ruido, pero en plena ciudad, su nido de amor refleja una estética cuidada, donde el diseño funcional se equilibra a la perfección con sus personalidades.

Con una impronta personal en cada rincón, la pareja apostó por un concepto donde predomina lo simple, lo natural y lo esencial. El resultado fue una vivienda luminosa y contemporánea que no solo responde a criterios estéticos, sino también emocionales.

Desde que comenzaron la remodelación, hace varios años atrás, la protagonista de Floricienta y el actor de 50 años tuvieron claro que querían una casa luminosa, acogedora y contemporánea, donde cada objeto tuviera sentido. Con una paleta de tonos neutros, pero decoraciones de colores vivos, muebles de líneas puras y materiales nobles, su hogar se convirtió en el fiel reflejo del estilo de vida que llevan hace más de 14 años.

En la cocina, los detalles hablan por sí solos. Predomina el blanco, con superficies lisas, buena iluminación y estantes abiertos que dejan ver vajilla y utensilios en perfecto orden. Dos grandes mesadas de mármol y electrodomésticos integrados potencian el diseño moderno. Se trata de un ambiente donde todo invita a cocinar y compartir, algo que acompaña el costado influencer de Flor.

El living es uno de los espacios más representativos del equilibrio entre lo luminoso y contemporáneo. Un gran sofá claro con almohadones en tonos tierra y rosados, una alfombra de estilo oriental y una mesa ratona blanca de mármol marcan la estética. Las cortinas de lino y la luz natural que entra a raudales desde el ventanal coronan el espacio. A un costado, una guitarra y una bandeja con velas y flores secas terminan de dibujar el perfil artístico y personal de Bertotti.