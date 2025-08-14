El rey Carlos III no se esperaba que una de las naciones que forman parte de la Mancomunidad de Naciones quiera dejar de responderle.

Granada ha dado un paso histórico en su camino hacia la independencia plena al eliminar de su Constitución el juramento de lealtad a la corona británica. A partir de ahora, toda referencia al rey Carlos III será reemplazada por la mención al pueblo de este país, marcando un cambio profundo en su identidad institucional.

La medida fue aprobada de forma unánime por el Parlamento, con el respaldo tanto del gobierno como de la oposición, y avalada por la gobernadora general Cécile La Grenade. El cambio afectará a altos cargos, legisladores, ministros y ciudadanos que deban prestar juramento en actos oficiales, incluyendo ceremonias de matrimonio.

El primer ministro Dickon Mitchell celebró la reforma como un compromiso nacional con la soberanía y el orgullo patrio. "Nuestra lealtad pertenece a Granada y a su gente. No veo razón para jurar lealtad a un monarca extranjero", afirmó, cuestionando la pertinencia de mantener un vínculo que considera anacrónico.

Fin del juramento al rey Carlos III La enmienda elimina la frase nuestro Soberano Señor el Reyde todas las leyes y disposiciones oficiales, sustituyéndola por el pueblo de Granada. Este cambio se inscribe en un proceso más amplio de descolonización, según explicó el ministro de Turismo Adrian Thomas, quien anticipó nuevas reformas para desprenderse de símbolos coloniales como la Prisión Real o la Real Fuerza de Policía.

Aunque el rey Carlos III sigue siendo el jefe de Estado, la medida es interpretada como un primer paso hacia un modelo republicano. Mitchell aclaró que la decisión no afectará las relaciones bilaterales con el Reino Unido, pero sí fortalece el sentido de identidad nacional.