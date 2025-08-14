Otro mendocino dejó La Voz Argentina: quién es el único que queda en competencia

El mendocino Pablo Galve se convirtió en el nuevo eliminado de La Voz Argentina , por lo que queda un solo cantante mendocino para pelear la fase de knockouts: el lujanino Ambrosio Cantú.

Hace varios años, Pablo se destaca en la movida del cuarteto con su carisma y voz. Su historia personal también despertó el cariño de los televidentes: pasó parte de su adolescencia con diálisis por fallas renales y su mamá le donó un riñón, trasplante que le cambió la vida y le permitió cumplir así su sueño musical.

El joven del Este provincial venía de vencer a otro mendocino , el cantante y runner Michael Giménez , en la etapa de las batallas. Y en la noche del miércoles, a Pablo le tocó presentarse en los knockouts del equipo de Luck Ra frente a Jacqueline Medina.

El artista cordobés le encomendó a Pablo la misión de cantar "La morocha" , uno de sus temas más populares, mientras que a Jacqueline le dio "Inocente", el éxito de La Delio Valdez.

Embed - Pablo Galve vs. Jacqueline Medina - Team Luck Ra - Knockouts - La Voz Argentina 2025

El duelo tropical hizo bailar, renovó energías y les sacó sonrisas a los demás jurados del programa ( Lali , la Sole , Miranda ), así como a los invitados especiales Cazzu, el Chaqueño Palavecino, Zoe Gotusso y Emanuel Horvilleur.

Durante las devoluciones, los coaches coincidieron en que a Pablo le faltó un poco de aire en algunas partes y hubo "desprolijidades", pero que igualmente fue una digna presentación por el intento de dar su propia versión de "La morocha".

Finalmente, Luck Ra optó por mantener en su equipo a Jacqueline y eliminar al mendocino Pablo, quien compartió un emotivo mensaje de superación y pidió por la concientización de los trasplantes para salvar vidas.

Para cerrar con broche de oro su paso por La Voz Argentina, Pablo cantó junto a Luck Ra un fragmento de "La morocha". Ambos prometieron volverse a ver en Mendoza cuando exista la oportunidad.

Tras las eliminaciones de Michael Giménez, Emiliana Ilardo y Pablo Galve, solamente queda Ambrosio Cantú (equipo de Lali) como representante de Mendoza. ¿Podrá avanzar más en el ciclo de Telefe?