Otro mendocino dejó La Voz Argentina: quién es el único que queda en competencia

En los knockouts, Pablo Galve interpretó el hit "La morocha", pero Luck Ra optó por eliminarlo del programa.

La historia de Pablo Galve, mendocino en La Voz Argentina 2025

Hace varios años, Pablo se destaca en la movida del cuarteto con su carisma y voz. Su historia personal también despertó el cariño de los televidentes: pasó parte de su adolescencia con diálisis por fallas renales y su mamá le donó un riñón, trasplante que le cambió la vida y le permitió cumplir así su sueño musical.

El joven del Este provincial venía de vencer a otro mendocino, el cantante y runner Michael Giménez, en la etapa de las batallas. Y en la noche del miércoles, a Pablo le tocó presentarse en los knockouts del equipo de Luck Ra frente a Jacqueline Medina.

Embed - Pablo Galve vs. Jacqueline Medina - Team Luck Ra - Knockouts - La Voz Argentina 2025

El artista cordobés le encomendó a Pablo la misión de cantar "La morocha", uno de sus temas más populares, mientras que a Jacqueline le dio "Inocente", el éxito de La Delio Valdez.

El duelo tropical hizo bailar, renovó energías y les sacó sonrisas a los demás jurados del programa (Lali, la Sole, Miranda), así como a los invitados especiales Cazzu, el Chaqueño Palavecino, Zoe Gotusso y Emanuel Horvilleur.

Durante las devoluciones, los coaches coincidieron en que a Pablo le faltó un poco de aire en algunas partes y hubo "desprolijidades", pero que igualmente fue una digna presentación por el intento de dar su propia versión de "La morocha".

Finalmente, Luck Ra optó por mantener en su equipo a Jacqueline y eliminar al mendocino Pablo, quien compartió un emotivo mensaje de superación y pidió por la concientización de los trasplantes para salvar vidas.

Para cerrar con broche de oro su paso por La Voz Argentina, Pablo cantó junto a Luck Ra un fragmento de "La morocha". Ambos prometieron volverse a ver en Mendoza cuando exista la oportunidad.

Tras las eliminaciones de Michael Giménez, Emiliana Ilardo y Pablo Galve, solamente queda Ambrosio Cantú (equipo de Lali) como representante de Mendoza. ¿Podrá avanzar más en el ciclo de Telefe?

Ambrosio Cant&uacute; es el &uacute;nico mendocino que queda en La Voz Argentina 2025

Ambrosio Cantú es el único mendocino que queda en La Voz Argentina 2025

