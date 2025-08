"Pasé de la cama a este escenario": la participante de La Voz Argentina que emocionó con su historia

Agustina cantó junto a Nathalie Aponte "No one" para ganarse un lugar en los knockouts. Con una interpretación sentida y unas armonías que destacaron los jueces por su perfecta complementación, el cuartetero inició las devoluciones.

“Yo estoy re feliz. A mi no me pueden sacar la sonrisa de la cara estoy muy orgulloso de lo que sucedió ”, dijo Luck Ra. Pero fue interrumpido por Lali Espósito y Soledad Pastorutti que le recordaron el formato y le remarcaron que todavía no tenía que tomar una decisión de quién se quedaba en su equipo.

Embed - Agustina Lazcano vs. Nathalie Aponte - "No one" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Al momento de elegir, Sergi dijo que Nathalie se vinculó más con su compañera y fue más carismática, lo que inclinó la balanza un poco más para su lado. Tras discutir quién iba primero, segú el orden alfabético, si “Lali” o “La Sole”. La cantante pop comenzó su devolución.

“Esta es una de las canciones más cantada en los concursos de música y lo que la alejó de decir ‘uf, otra vez este tema’, fue justamente que la hicieron a duo”, rescató. Y señaló que le dieron un vuelo distinto. Además, resaltó que Nathalie fue la más precisa vocalmente.

La Sole cerró los aportes de los jueces con imparcialidad, aseguró que las dos tienen una gran destreza vocal y que no puede inclinar la balanza por ninguna. “El que la tiene que jugar soy yo”, retomó Luck Ra, quien dijo que no las notó nerviosa. Nathalie aseguró que si lo estaba mientras que Agustina remarcó que lo disfrutó al máximo.

“Pasé de la cama al escenario”

Previo a la elección de Luck Ra; Agustina quiso aprovechar para agradecer la oportunidad y decirle al líder de su team que lo quería mucho. “Estoy contenta de estar acá. Porque, de verdad, yo pasé de la cama a venir a este escenario así que estoy súper feliz”, aclaró. Y reforzó: “Me sacaron de un lugar horrible”.

Embed - Agustina Lazcano vs. Nathalie Aponte - "No one" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Ante una conmovida Lali que le agradeció por contar su experiencia, el cuartetero le reconoció a la participante que era un gran ejemplo para mucha gente que todavía no podía levantarse de la cama. “Lo que vos hiciste es muy valioso”, reafirmó.

¿A quién eligió Luck Ra?

“Tal vez sea un poco injusto”, adelantó el cantante. Y aseguró que por pequeños detalles vocales, aunque ambas lo hicieron excelente, eligió a Nathalie.

Nathalie y Agustina Nathalie y Agustina tras la decisión de Luck Ra. gentileza

Despidió a Agustina no sin antes darle un gran abrazo y asegurarle que la quería mucha y que está completamente a la altura. Nicolás Occhiato, conductor del formato, remarcó lo importante que fue su paso por el concurso. "Me parece que es importante hablar de la salud mental de los artistas porque no somos robots. Y está bueno mencionarlo con tanta exposición", cerró Agustina.

Incómodo momento entre las participantes

Mientras Agustina cerraba su mensaje sobre la salud mental y la depresión Nathalie celebraba al costado del escenario haber sido elegida. "A veces hay que ser egoista y priorizarse. Estaba escrito en las estrellas que iba a quedar", dijo con una gran sonrisa sin darse cuenta que la participante eliminada estaba detrás de ella.

Aunque Nathalie intentó abrazarla, Agustina no disimuló su molestia.