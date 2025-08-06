6 de agosto de 2025 - 21:11

Un nuevo robo en vivo: la polémica decisión de Lali Espósito en La Voz Argentina

La decisión de Lali generó una ola de reacciones en redes sociales. El productor del certamen explicó por qué sucedió.

Por Redacción Espectáculos

La Voz Argentina vivió una situación fuera de lo común que alteró la estructura del certamen. Durante la batalla entre Emiliano Villagra y Santiago Maluendez, ambos del equipo Miranda!, se produjo una excepción por parte de Lali Espósito que generó sorpresa entre el público y obligó a los productores a dar explicaciones.

La decisión de Lali Espósito en el certamen

Los participantes interpretaron Por qué cantamos, de Alberto Favero con letra de Mario Benedetti. La elección de Emiliano como ganador por parte de Miranda! pareció cerrar el segmento, pero entonces intervino Lali Espósito. La coach, con un gesto impulsivo, presionó el botón de “robo” y sumó a Santiago a su equipo, a pesar de que el reglamento indicaba que cada jurado solo podía hacer dos robos. El gesto fue celebrado en el estudio, pero rápidamente desató preguntas en redes sociales.

La explicación del productor

La aclaración llegó en el programa de streaming oficial, donde Sofía Martínez y Santiago Talledo llamaron al productor ejecutivo Diego Núñez para obtener una respuesta. Núñez confirmó que Lali rompió la regla, pero que asumirá las consecuencias: “Ella sintió que tenía que robar una vez más y las reglas no es que son una cosa tallada en ningún lugar”. Y detalló: “Cuando terminen las batallas, Lali va a tener un participante más que el resto, pero después, en los knockouts, va a tener que igualar la cantidad. No es gratis”.

Núñez dejó abierta la posibilidad de que otros coaches adopten decisiones similares: La Voz Argentina no es un concurso rígido, aclaró, sino un programa artístico que puede incorporar excepciones según lo que suceda en escena. “Todo puede suceder, es dinámico. A veces pasa algo y uno de los jurados siente algo. Como pasó con la ley Luck Ra, que se debatió y no se aplicó, pero se podría haber aplicado”, concluyó.

La decisión de Lali se explicó no solo por la calidad vocal de Santiago, sino por el gesto que tuvo con su compañero: priorizó el lucimiento de Emiliano, cediéndole espacio a lo largo de la interpretación. Ante la consulta del jurado, Santiago explicó: “Cuando lo escuché cantar, dije: ‘Maestro, esto tiene que ser. Para mí va a ser finalista o pega en el palo’. Siempre lo supe. Quise que salga lindo y hacerle honor a una canción que habla de cosas tan importantes”.

Emiliano lo definió como “un cantorazo y un excelente tipo”. Juliana Gattas, de Miranda!, también destacó el gesto: “Toda la canción lo quiso dejar brillar, y después lo dijo”. Lali cerró la escena con una justificación que provocó el aplauso del público: “Me encanta su voz, pero me gustó aún más su nobleza”. También anticipó que en la próxima etapa todos tendrán su momento en solitario, y que Santiago podrá desplegar su potencial completo.

