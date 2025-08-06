Detuvieron a un sanjuanino sospechado de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito

Se trata de un hombre de 74 años, que habría confesado el hecho. En el llamado, además de la amenaza, se propinó un insulto racista y político.

Detuvieron al sanjuanino que realizó la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito.

Una amenaza de bomba demoró la presentación de Lali Espósito en el Estadio Aldo Catoni, San Juan. Una vez superada la emergencia, el show arrancó con normalidad pero la cantante no lo dejó pasar. “Esto es lo que genera el discurso de odio”, señaló la artista una vez terminada la primera parte de su gira, que cerró en Mendoza.

Ahora el caso sigue dando novedades ya que la Policía de San Juan detuvo al supuesto autor de la amenaza. El llamado se realizó el pasado viernes 1 de agosto.

El hombre de 74 años fue identificado como Juan Carlos Salem. El detenido habría confesado haber llamado al 911 para así causar temor entre los fanáticos de la artista.

La aprehensión se concretó en el domicilio del hombre. Fue en el barrio La Bebida, departamento de Rivadavia, San Juan. Allí las autoridades también incautaron un arma calibre 22, de acuerdo a lo informado por el portal del Diario de Cuyo.

En ese marco, los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem ordenaron el allanamiento y formularon cargos contra Salem por intimidación pública. Por otra parte, el detenido fue trasladado a la Seccional 34°.