"Me dolió", la decepción de Lali Espósito y una decisión extrema en La Voz Argentina

El dueto de Malena Bon y Belén Muñoz se enfrentó a Mia Martins en las batallas de La Voz Argentina . Con una interpretación cargada de desprolijidades vocales, Lali Espósito no dudó en hacérselos saber. La jurado les dijo que “subestimaron el tema” y tomó una medida extrema.

Las participantes del team de Lali hicieron una versión del tema de Karol G donde primó la coreografía, a la que se prendió a bailar Nicolás Occhiato , pero fallaron las melodías.

“Lo mejor de la canción fue la coreografía”, arrancó Juliana Gattas, de Miranda , y rompió el clima de festejo de las jóvenes, que lucían muy conformes tras su presentación. Su compañero, Ale Sergio reafirmó y les recalcó que ninguna hizo algo fabuloso, que fue un show bueno para TikTok pero no para el escenario de La Voz Argentina.

Embed - Malena Bon y Belén Muñoz vs. Mia Martins - "Contigo" - Batallas - La Voz Argentina 2025

“Pensamos que la iban a romper pero eso no sucedió”, remató. A lo que las jóvenes respondieron que fue un fuerte comentario y se justificaron diciendo que les faltó ensayo grupal. Belén, integrante del dueto, tomó la posta y reclamó que el tema no era el estilo de ninguna de las dos.

La joven agregó que no conocían esa versión sino la original de en inglés “ Bleeding Love ” de Leona Lewis. A lo que Lali le respondió: “Es la misma melodía, igual”. Mía, quien se presentó a la competencia como solista, agregó que si bien es la gracia de la batalla fue una canción que se le hizo muy difícil exprimir el jugo vocal , aunque apreciaba el desafío.

image (5) Mia Martins y sus problemas con la canción. gentileza

“A veces las canciones de pop y para bailar uno las subestima, porque pensamos que no podemos expresarnos ni hacer vibrar nuestra voz. Sin embargo, son las más difíciles de cantar, porque con poquitas herramientas tenés que transmitir lo básico: alegría”, explicó amablemente Sergi.

La dura decisión de Lali

Al momento de tomar su decisión, sobre con quién se quedaba en su team, la cantante de pop arrancó aclarando que no hay excusas, que a veces algo pasa o simplemente no.

“Algo transmite o no nos hace sentir nada. Pero lo peor que puede hacer uno es subestimar una canción porque no la conoces o no es lo que soles cantar”, las retó. Y agregó que con su equipo pensaron ese tema para que estén cómodas las tres y que, justamente, le sorprende escuchar que ninguna lo estuvo.

La artista reclamó principalmente a Malena y Belén que, a pesar de cantar juntas, fueron las que más desafinaron. Y se solidarizó con Mía que en las audiciones a ciegas se presentó con una melodía en francés y de otro color.

“Ninguna se lució. Retrocedieron todas un poco de su audición. Trato de pensar hacia adelante no solo en la performance sino que lo que cada una justificó: no estoy de acuerdo y no lo pudieron sostener”, introdujo. Y decidió: “No me voy a quedar con ninguna de las tres”.

Embed - Lali echó a 3 participantes por subestimar la canción que les tocó - La Voz Argentina 2025

Lali continuó explicando su decisión, para seguir en los knockout tiene que haber un hambre voraz y tomar las canciones que se les dan como la mejor decisión. “Tengo que ser justa con los compañeros que lo dan todo”, cerró.

Luego de abrazar a las participantes y que se fueran, reforzó su decisión y argumentó que no fue tan grave lo que hicieron en el escenario sino las justificaciones posteriores. “Me dolió”, dijo.