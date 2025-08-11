Noche agridulce para Mendoza en La Voz Argentina: qué pasó con los participantes

En el último día de batallas en La Voz Argentina se presentaron dos mendocinos , Ambrosio Cantú , del team Lali, y Emiliana Ilardo , concursante de Miranda . Uno pasó a los knockouts y la otra debió abandonar el certamen.

Este lunes comienza la nueva etapa de la competencia de canto en la que dos participantes del mismo equipo compiten entre sí pero con canciones distintas. Su coach deberá decidir quién continúa; al igual que en la fase anterior, en los knockouts tendrán hasta dos robos.

¿Qué sucedió con los dos jóvenes que se presentaron este domingo en la última jornada de las batallas?

Ambrosio Cantú enfrentó a la entrerriana Paz Velázquez con un mashup de "Flowers”, de Miley Cyrus, y “When I was your man", de Bruno Mars.

Con una voz con mucho swing y una cancha indiscutida en el escenario, el mendocino se lució, bailó junto a su compañera y dio un gran show pero...le faltó conectar con la emoción de la canción. Al menos, eso le dijo su coach, Lali Espósito .

La primera en dar una devolución fue Soledad Pastorutti quien resaltó que sintió a Ambrosio en su zona de confort. “Sostuviste la canción desde tu lugar muy sólido, pero también creo que le tocó hacer juegos complicados. Me gustaron muchas decisiones, otras se quedaron a mitad de camino”, analizó. Y agregó que fueron muy diferentes.

Lali coincidió con la folclorista y procedió a explicar el por qué los dos participantes son muy distintos en su forma de encarar el escenario. “Ambrosio, vos tenés mucho recorrido con la música, pero siento que estás como muy enfocado en el afuera y sería interesante que, si siguieras en este show, trabajaras también para vos, es muy hermoso ver cuando un artista no está pensando en que lo que canta pega en la audiencia sino que lo siente”, remarcó.

Embed - Ambrosio Cantú vs. Paz Velázquez - "Flowers/When I was your man" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Con respecto a Paz destacó que su trabajo es a la inversa, tiene como desafío mostrar en el escenario todas esas emociones que le genera la canción internamente. “Eso que te pasa adentro pueda llegar a la gente si lo exteriorizas”, aportó.

La decisión de Lali: sigue el mendocino Ambrosio Cantú en La Voz

Finalmente, la cantante pop decidió en base a lo que tenía trabajar cada uno. “Me da intriga que puede pasar en una próxima instancia con Ambrosio”, eligió.

El mendocino le agradeció y confesó que tiene un cascarón del que le cuesta salir. “Siempre me esfuerzo mucho por lo que quiero, eso me llevó a irme del país, ha sido un viaje muy largo y nadie conoce de las pequeñas piedras que fui superando”, aclaró y le prometió que iba a trabajar aún más duro para hacer valer el voto de confianza.

image (3) Ambrosio y sus palabras en La Voz Argentina. gentileza

Emiliana Ilardo y una batalla agridulce

Emiliana llardo, de Guaymallén, debió enfrentarse a Tiziana Minotti con el tema "Dive", de Olivia Dean. Con una presentación prolija y una voz dulce, la artista mendocina quedó levemente opacada por el tono grave y particular de su contrincante. Aunque, según los jueces, ambas dieron un “showzaso”.

“Fueron un bálsamo, siento que Tiziana se hizo un poco más cargo de la performance y a vos Emiliana te sentí muy concentrada en lo vocal y muy relajada, fue muy hermoso de ver. Quizás mis ojos se iban más con Tiziana”, introdujo Lali.

En ese momento la cantante de Buenos Aires se quebró, entre lágrimas y risas nerviosas agradeció la devolución de la jurado y remarcó la buena onda que tuvieron con Emiliana al trabajar la batalla. “Hubo mucha conexión con Tizi desde el principio, fue re lindo trabajar con ella”, coincidió la mendocina.

Embed - Tiziana Minotti vs. Emiliana Ilardo - "Dive" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Entonces llegó el turno de los Miranda, coaches de esa batalla, y lo primero que dijeron es que su interpretación fue una cápsula de felicidad y que no se sintió el enfrentamiento. “Se sentían orgánicas, una más feliz y la otra más nerviosa”, dijo Juliana Gattas.

Miranda eliminó a la mendocina Emiliana Ilardo

Ale Sergi coincidió con su compañera y explicó que, desde afuera, pareció que una tomó el liderazgo de la canción y la otra se subordinó con alegría. Ambos músicos remarcaron el entusiasmo de Tiziana y la timidez de Emiliana que, superada, sólo mostró su valentía al encarar la canción.

El conductor Nicolás Occhiato apuró a los jurados para que decidan. “La carrera musical es muy larga y todos tenemos más ‘No’ que ‘si’. me gustaría que a quien no le toque quedarse no se vaya sintiendo un fracaso”, introdujo Sergi.

Dicho esto, los jueces eligieron a Tiziana y fue el momento de la mendocina de despedirse de La Voz Argentina.

image (2) La despedida de los Miranda a Emiliana. gentileza

Días atrás, Pablo Galve venció a Michael Giménez, también mendocino, en la batalla de Luck Ra. Por lo tanto quedan dos mendocinos en competencia.