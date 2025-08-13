La posible ganadora de La Voz Argentina que Soledad Pastorutti se aseguró

Alan Lez, con su versión de “Cuando pase el temblor”, y Valentina Otero , con una reinterpretación de “Bancate ese defecto”, protagonizaron un knockout inolvidable en La Voz Argentina que celebró lo mejor del rock nacional. La decisión final estuvo en manos de Lali Espósito , quien dejó fuera a la joven que hizo historia al integrar tres equipos en una misma edición : La Sole se llevó a Valentina, que ya suena como una posible ganadora del certamen según los televidentes y fanáticos en redes sociales.

Noche agridulce para Mendoza en La Voz Argentina: qué pasó con los participantes

“De acá para arriba”, le aseguró Soledad Pastorutti a Valentina tras presionar el botón y sumarla a su equipo tras celebrar su performance durante los knockouts. Momentos antes, mientras conversaba con su co-coach, El Chaqueño Palavecino, la folclorista realizó su característico gesto con la cabeza y activó el robo.

Con una voz potente y una personalidad aún más impresionante, Valentina despertó gritos de sorpresa en el público, aplausos de aprobación entre los jurados y expresiones de satisfacción de su líder de equipo Lali.

“Bancate ese defecto” es un tema de Charly García que se incluyó en su disco "Clics modernos" (1983). Es una de las canciones más irónicas y directas del álbum, con un tono que mezcla humor ácido y crítica social.

Crítica que Valentina, oriunda de Adrogué, supo transmitir en su versión: “Esta es una de las interpretaciones más icónicas de la temporada”.

A pesar de un pequeño error en la letra, que pasó desapercibido para quienes no siguen la discografía del rockero argentino. Emmanuel Horvilleur, coach invitado de los Miranda!, le dijo que los despertó con un cachetazo que necesitaban todos.

Embed - Alan Lez vs. Valentina Otero - Team Lali - Knockouts - La Voz Argentina 2025

“Yo me desperté”, sumó el Chaqueño, quizás en referencia a los memes. Y dijo que Valentina tiene algo especial. La Sole, por su parte, destacó el repertorio y felicitó a la cantante.

Sin embargo, al momento de elegir, Lali se quedó con Alan, quien cobró protagonismo en el show y las redes sociales desde el primer momento por su interpretación de “Prisionero”, de Miranda!. Es, de hecho, la performance más vista del año en YouTube.

“Sé que no es un momento grato pero quiero que te lleves esto que acabás de hacer porque es una carta de presentación de ‘esta soy yo’. Pocas pueden hacer una perfo como la que hiciste esta noche. Estoy orgullosa de haber confiado en ese robo”, reflexionó la popstar.

Valentina y los robos históricos en La Voz Argentina

Cuando Valentina estaba a punto de salir del estudio, La Sole mantenía una decisiva charla con su co-coach, El Chaqueño Palavecino. Justo antes de cruzar la puerta, el botón rojo se encendió y la convocó nuevamente al certamen, ahora con el team Soledad.

La joven quedó tan impactada como en la ocasión en que Lali la robó, un episodio recordado por el divertido momento en que la popstar lanzó sus zapatos por el estudio de Telefe. Entre abrazos, la folclorista le transmitió calma y motivación: “Ahora es de acá para arriba”.

Valentina, que tiene 22 años, debutó en las audiciones con su interpretación de “Quizás, porque” de Sui Generis, lo que le aseguró un lugar en el team Miranda! Se mantuvo allí hasta Las Batallas, donde enfrentó a Sofía Verna con el tema “Don’t go breaking my heart” de Elton John y no logró imponerse. En esa instancia, Lali decidió usar su robo para sumarla a su equipo.

¿Tendrá la Sole su cuarta victoria tras lograrlo en 2012, 2021 y 2022?