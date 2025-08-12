El Chaqueño Palavecino se quedó "dormido" en La Voz Argentina y dejó memes imperdibles

Este lunes, en los knockouts, los jurados de La Voz Argentina estuvieron acompañados por los coaches invitados. A Soledad Pastorutti , como es usual, la acompañó el Chaqueño Palavecino pero sorprendió por su manera de escuchar las interpretaciones de los concursantes. “Está dormido ”, bromearon y cuestionaron en redes sociales.

En el primer día de los knockouts, unas sillas más pequeñas al lado de las de los jurados sorprendieron a todos. En esta oportunidad Zoe Gotusso ( Lali Espósito ), Cazzu (Luck Ra), Emmanuel ( Miranda !) y el Chaqueño (La Sole) acompañaron a los jueces no solo en los ensayos sino en la competencia donde opinaron de los demás concursantes y ayudaron a tomar la decisión final sobre quién se incorporará a cada equipo.

Aunque todos con personalidades particulares, el que llamó la atención fue el Chaqueño y no por sus comentarios sino por cómo cerraba los ojos durante las interpretaciones de los cantantes.

Por supuesto, los usuarios en redes no se lo dejaron pasar y X/Twitter se llenó de memes: “Me descuidás dos segundos y soy el Chaqueño” y “Se dormía, estoy llorando de la risa”, fueron algunos de los aportes.

Otros no se tomaron con humor la secuencia y pidieron consideración por el “Chaqueño”: “Respeten a una eminencia del folklore como el Chaqueño que cantando le da mil vueltas a varios de ahí”.

El cruce con Lali Espósito con el Chaqueño

Pero no solo "sirvió siesta", sino que también regaló un momentazo con Lali. Durante un momento de robo en el que el team Miranda! y la cantante pop apretaron el botón para quedarse con el concursante de La Sole, Joaquín Martínez, el comentario del folclorista descolocó a todos.

“Se va a quedar con la plumuda”, dijo el Chaqueño en referencia al vestuario de Lali porta los knockouts: un traje blanco con plumas en los puños y un tocado en la cabeza.

“La plumuda soy yo”, aportó la cantante entre risas, que no solo recibió una crítica a su look sino que perdió al participante que se fue con Miranda!