Estrenarán una cuarta temporada de "Soy Luna" y sus protagonistas revelaron todos los secretos del regreso

La cuarta temporada de Soy Luna es un hecho y con la confirmación del elenco protagónico conformado por Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi. La serie de Disney tendrá una continuidad de la historia que atrapó a jóvenes y adolescentes y sus protagonistas hablaron sobre este esperado regreso.

El rodaje de la serie está a pleno y esta temporada que se sumará en 2026 a las tres ya disponibles en la plataforma de streaming Disney+ . Según adelantaron desde la producción, la exitosa historia que cautivó a audiencias de Latinoamérica y Europa , volverá con reversiones de las canciones que atraparon al público, temas inéditos y la incorporación de nuevos personajes y aventuras que prometen volver a emocionar a los fans y conquistar a nuevas generaciones.

Las primeras tres temporadas de Soy Luna, que estrenaron en Disney Channel entre 2016 y 2018 , alcanzaron a más de 59 millones de espectadores en Latinoamérica durante esos años, según datos que aportó la producción, y esta fue una de las razones principales por las que decidieron hacer una nueva temporada.

Ruggero Pasquarelli y Michael Ronda hablaron en exclusiva con Los Andes y contaron cómo viven este regreso, cómo fue el reencuentro con sus compañeros y las expectativas de cara al estreno que tendrá lugar el próximo año.

"La verdad que el proyecto Soy Luna , para cada uno de nosotros, es una emoción inmensa porque vivimos cosas increíbles (...) Siento que aunque cada uno en lo suyo dudó, pero creo que nos acomunan tantas cosas lindas y una amistad de hermandad tan grande que era imposible decir que no ", comentó Ruggero.

Además, resaltó que se sentían en deuda con el público que los sigue desde hace años y para ellos esto es "un premio para la gente que realmente nos acompañó y nos acompaña desde el día uno".

Michael, por su parte fue sincero y confesó que, al principio, lo emocionaba la idea de volver a formar parte de Soy Luna, pero cuando tuvo más detalles de esta nueva temporada, no le gustó la propuesta y estuvo a punto de rechazarla.

"Cuando a mí me hablaron y me contaron qué sucedía, no me gustó. Y después cambió, se reescribieron muchas cosas que funcionaban mucho mejor desde mi punto de vista", dijo sin dar detalles de cuál fue esa modificación que lo hizo cambiar de opinión para volver a ponerse en la piel de Simón Álvarez.

Soy Luna - Disney+ (6)

La historia continúa y habrá nuevos personajes en la serie de Disney

Por los comentarios de ambos actores, a los dos los termina de convencer que la serie no se queda en el último capítulo de la tercera temporada, sino que hay una evolución. Pasaron años en la serie, como en la vida real, el tiempo también pasó en lo narrativo.

Ruggero, que regresa como Matteo Balsano, reveló que "esta temporada claramente tiene la madurez de unos personajes y de unas personas que siguieron viviendo su vida. Se cuenta como si hubieran pasado cinco años desde la última temporada. Y siento que van a pasar muchas, muchas cosas que la gente va a agradecer. Cada personaje le pondrá algo nuevo a esta temporada y tendrá lo que enamoró en las temporadas anteriores".

Soy Luna - Disney+ (3)

En tanto que para Mike, "esta temporada va a regresar al fandom gigantesco del mundo entero de Soy Luna y tiene una gran oportunidad de que el fandom crezca más con gente que ni siquiera sabía que era Soy Luna".

Si bien muchos fanáticos no estuvieron de acuerdo con algunos cambios que trascendieron en redes, para Michael y Ruggero es positivo que hayan sumado a nuevos personajes. "La verdad es que los chicos lo han dado todo, aprendieron a patinar en dos meses", comentó con sorpresa el actor, cantante y compositor italiano.

"Lo hicieron con tanta dedicación y tanta pasión y tanto talento que la gente se va a terminar sorprendiendo mucho y amando mucho también a los personajes nuevos, que eran necesarios en la historia de Soy Luna, porque siento que traen frescura", agregó.

Un estreno esperado y prometedor

Las primeras imágenes que compartieron del rodaje generaron expectativa entre los jóvenes que, al igual que los protagonistas, crecieron en estos años, lo que los obligó a los escritores y guionistas a tomar ciertas decisiones al momento de encarar la historia que contarán en esta temporada.

Respecto a cómo ellos viven la previa y cómo imaginan el estreno, Michael es sincero al decir que cree que es necesario "quitar la expectativa" y decir "hagámoslo como lo hicimos la primera vez. Sin pensar en nada. Escuchémonos nosotros. Démoslo todo en cada escena. Mantengamos vivos los personajes y la serie. Y si eso está, vendrán muchas cosas".

Frente a la crítica que siempre está latente, sobre todo cuando se le da continuidad a una historia que terminó hace años o cuando alargan temporadas de series, solo porque fueron exitosas, Michael reflexionó e indicó que "no hay una receta secreta para hacer que una serie funcione, sino, todas las series funcionarían. Yo creo que Soy Luna tiene un imán muy particular, muy particular con la gente".

Pasquarelli, por su parte, confía en los fans que piden una nueva temporada desde que finalizó el último show en 2018: "El pedido vino de los fans y siento que no nos van a abandonar en esta porque nosotros no los abandonamos".