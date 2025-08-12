12 de agosto de 2025 - 12:32

Nació Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti: la tierna foto con la que lo presentaron

La abogada y periodista de 39 años dio a luz a su primer hijo, y lo dio a conocer con una tierna foto en redes sociales.

Los Andes
Por Agustín Zamora

Casella dijo que el peso de Manuel fue de 4.200 kilos. “Se notaba que iba a ser grandote”, apuntó Horacio Pagani. “Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo”, sumó Casella en la misma sintonía. Mientras tanto, el recién nacido se imponía desde un gran telón y se robaba todas las miradas.

“Divino, hermoso, gracias a Dios salió todo bien”, agregó Casella, pasando a la información más formal del asunto. “Fue cesárea programada, ahí estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde el tiempo previo y ahora todos pendientes sin molestarla, haciéndole saber que esta familia está pendiente. No queremos invadirla porque la mamá quiere estar tranquila, con la criatura y con el papá”, cerró.

Alejandra Maglietti eligió a una periodista como madrina de su hijo

Unos días antes del nacimiento, el 22 de julio, Alejandra celebró un babyshower de Manuel con sus amigas, donde abrió regalos para el bebé y anunció una de las decisiones más importantes: su hermana la también periodista Giuliana Maglietti, quién se enteró del nacimiento de su sobrino mientras trabajaba, será la madrina del niño.

