Nació Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti: la tierna foto con la que lo presentaron

La espera terminó y a los 39 años, Alejandra Maglietti se convirtió en mamá por primera vez este lunes por la tarde. La noticia se conoció en Bendita, el ciclo de El Nueve que conduce Beto Casella y donde la abogada trabaja como panelista. La chaqueña está en pareja con Juan Manuel, una relación que decidió mantener a resguardo de la exposición mediática.
El ciclo, que funcionó casi como un reflejo cotidiano de su embarazo, fue el sitio natural en el que conoció el nacimiento. En un alto de la habitual dinámica entre la polémica y la información, para anunciar la que definió como la noticia del año. “Ha nacido Manuel”, dijo el presentador del programa y todos sabían de quién se trataba.
Casella dijo que el peso de Manuel fue de 4.200 kilos. “Se notaba que iba a ser grandote”, apuntó Horacio Pagani. “Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo”, sumó Casella en la misma sintonía. Mientras tanto, el recién nacido se imponía desde un gran telón y se robaba todas las miradas.
“Divino, hermoso, gracias a Dios salió todo bien”, agregó Casella, pasando a la información más formal del asunto. “Fue cesárea programada, ahí estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde el tiempo previo y ahora todos pendientes sin molestarla, haciéndole saber que esta familia está pendiente. No queremos invadirla porque la mamá quiere estar tranquila, con la criatura y con el papá”, cerró.
Alejandra Maglietti eligió a una periodista como madrina de su hijo
Unos días antes del nacimiento, el 22 de julio, Alejandra celebró un babyshower de Manuel con sus amigas, donde abrió regalos para el bebé y anunció una de las decisiones más importantes: su hermana la también periodista Giuliana Maglietti, quién se enteró del nacimiento de su sobrino mientras trabajaba, será la madrina del niño.