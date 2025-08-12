Nació Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti: la tierna foto con la que lo presentaron

La abogada y periodista de 39 años dio a luz a su primer hijo, y lo dio a conocer con una tierna foto en redes sociales.

La espera terminó y a los 39 años, Alejandra Maglietti se convirtió en mamá por primera vez este lunes por la tarde. La noticia se conoció en Bendita, el ciclo de El Nueve que conduce Beto Casella y donde la abogada trabaja como panelista. La chaqueña está en pareja con Juan Manuel, una relación que decidió mantener a resguardo de la exposición mediática.

El ciclo, que funcionó casi como un reflejo cotidiano de su embarazo, fue el sitio natural en el que conoció el nacimiento. En un alto de la habitual dinámica entre la polémica y la información, para anunciar la que definió como la noticia del año. “Ha nacido Manuel”, dijo el presentador del programa y todos sabían de quién se trataba.

Alejandra Maglietti La abogada y periodista Alejandra Maglietti fue madre este lunes. Web Casella dijo que el peso de Manuel fue de 4.200 kilos. “Se notaba que iba a ser grandote”, apuntó Horacio Pagani. “Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo”, sumó Casella en la misma sintonía. Mientras tanto, el recién nacido se imponía desde un gran telón y se robaba todas las miradas.

“Divino, hermoso, gracias a Dios salió todo bien”, agregó Casella, pasando a la información más formal del asunto. “Fue cesárea programada, ahí estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde el tiempo previo y ahora todos pendientes sin molestarla, haciéndole saber que esta familia está pendiente. No queremos invadirla porque la mamá quiere estar tranquila, con la criatura y con el papá”, cerró.