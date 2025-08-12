"Nunca jamás": Benjamín Vicuña reveló los secretos de su relación actual con la China Suárez

Benjamín Vicuña atraviesa un fuerte momento personal marcado por la disputa legal con su expareja, la China Suárez , en torno a la permanencia de sus dos hijos en Argentina . El actor se opone a que los menores se instalen en Turquía junto a su madre y su pareja, el futbolista Mauro Icardi .

El lunes por la noche, en la avant premiere de Homo Argentum, Vicuña asistió acompañado por su pareja , Anita Espasandín, y se refirió al reciente reencuentro con sus hijos y al estado actual del vínculo con la actriz.

Consultado por los medios, el chileno describió el encuentro como “hermoso” y “muy lindo” , donde destacó que pudieron compartir tiempo de calidad y que la situación familiar está estable. En cuanto a su relación sentimental, remarcó el apoyo de Espasandín, aunque evitó entrar en detalles íntimos.

“Estamos muy bien juntos. Fueron momentos especiales, que en algún momento voy a poder decantar, entender y compartir”. Sobre su trato con Suárez, fue categórico: “Nunca jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”. Reconoció que la relación post-separación pasó por etapas de armonía y distanciamiento, y asumió su parte de responsabilidad.

“Fuimos encontrando una manera armónica y flexible de relacionarnos. Es una pena, se rompió. Somos todos responsables , soy responsable, pero vamos a encontrar la forma de que todo funcione para el bien de los chicos”.

Rumores de acciones legales

El actor evitó pronunciarse sobre eventuales acciones judiciales por recientes publicaciones de Suárez, considerando que el contexto del estreno no era apropiado: “No voy a hablar. Menos en un estreno, porque es un papelón. Me están mirando como un bicho raro mis colegas”.

Según Intrusos, el conflicto mediático escaló a partir de un posteo de Suárez, previo a su viaje a Estambul con Icardi, donde acusó a Vicuña de ser un mal padre, no cumplir con obligaciones económicas y padecer problemas de adicciones. Estas declaraciones habrían generado tensión en su relación con Espasandín, quien le pidió explicaciones.

Benjamín Vicuña La novia de Benjamín Vicuña se metió en la disputa mediática con la China Suárez. Web

La periodista Paula Varela relató que el señalamiento sobre adicciones fue el punto que más inquietó a Espasandín. Vicuña habría aprovechado la instancia para conversar en profundidad con su pareja, explicando el origen de esa acusación y cómo había enfrentado esa problemática en el pasado. “Anita nunca había visto situaciones de adicciones a su lado, para ella era algo desconocido”, indicó Varela.

Rodrigo Lussich recordó que circuló la versión de que se trataba de adicción al sexo, pero Varela la desmintió y aclaró que se trataba de otro tipo de adicción. El actor le habría contado a Espasandín detalles sobre el proceso de recuperación y la lucha cotidiana para mantenerse en equilibrio.