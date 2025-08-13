De Guillermo Francella a Drácula: todos los estrenos de cine de este jueves 14 de agosto

Este jueves 14 de agosto, la cartelera de cine se recarga con la nueva película de Guillermo Francella, una nueva adaptación de Drácula y más.

Este jueves 14 de agosto es una fecha cargada de propuestas cinematográficas muy distintas entre sí: desde una sátira ácida sobre la argentinidad con Guillermo Francella, pasando por una reinvención gótica de " Drácula" firmada por Luc Besson, hasta el regreso en pantalla grande de los héroes animados Ladybug y Cat Noir.

¿De qué trata "Homo Argentum"? Dirigida por Mariano Cohn y Andrés Duprat, y protagonizada por Guillermo Francella. Esta comedia distribuida por Star Distribution reúne 16 historias satíricas donde Francella despliega un catálogo de personajes que exponen tensiones reconocibles: el oportunismo elegante, la doble moral de clase media, la idolatría futbolera, la aspiración consumista, el sentido del humor ante el caos, la corrección política sobreactuada, la cultura del canuto, la mafia de la amistad o el arte de hacerse el boludo.

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella Sin moralejas ni redenciones, la película se sumerge en un imaginario que todos identificamos —aunque preferiríamos negar—, con personajes ambiguos, entrañables o miserables, pero siempre posibles.

¿De qué trata "Drácula"? En un registro completamente distinto, "Drácula" ("Dracula: A love tale"), dirigida por Luc Besson y protagonizada por Caleb Landry Jones, Christoph Waltz y Matilda De Angelis, ofrece una nueva adaptación cinematográfica del clásico de Bram Stoker.

Embed - Drácula (Dracula: A Love Tale) - Trailer Oficial Subtitulado al Español Con el estilo visual inconfundible del cineasta francés, la historia arranca en el siglo XV, cuando un príncipe, tras la muerte de su esposa, renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos después, en el Londres victoriano, cree reconocer en una mujer el rostro de su difunta esposa y la persigue, desencadenando un destino trágico.