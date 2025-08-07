Viaje al pasado con vino en mano: cine, montaña e imágenes de otro tiempo

El Museo Interactivo Audiovisual propone una experiencia única para recorrer la historia de la cordillera a través del cine documental, con degustación de vino y visita guiada incluida.

¿Se puede viajar en el tiempo sin salir de la ciudad? El próximo sábado 9 de agosto a las 13 horas, el Museo Interactivo Audiovisual (MIA) invita a hacerlo con “La montaña en celuloide”, una propuesta inmersiva que combina cine histórico, patrimonio audiovisual, vino y tradición mendocina.

La cita es en Distrito 33, el moderno polo audiovisual ubicado en el predio de la ex UCIM, detrás del Cerro de la Gloria, donde se realizará la proyección de un filme documental que invita a recorrer la montaña de antaño como pocas veces se ha visto. El itinerario cinematográfico incluye imágenes del Tren Trasandino en funcionamiento, las Termas de Cacheuta en su esplendor, el hotel del Puente del Inca en plena actividad y hasta una cabalgata hasta los pies del Aconcagua. Como broche, el cruce en automóvil a Chile en la década del 30.

El evento propone además una visita guiada al Museo del Cine de Mendoza, que funciona dentro del mismo complejo. Y todo ello acompañado por una copa de vino y empanadas, para completar la experiencia sensorial.

Con una entrada de $10.000, el valor incluye el acceso a la actividad, la degustación de vino y un refrigerio. Los cupos son limitados y las entradas pueden adquirirse en el sitio www.entradaweb.com (buscando el evento La montaña en celuloide) o por WhatsApp al 0261 695-9375.

Una experiencia interactiva y patrimonial El Museo Interactivo Audiovisual (MIA) se ha consolidado como una propuesta pionera en la provincia, que permite a visitantes locales y turistas sumergirse en la historia del cine mendocino. Instalado en el corazón del set de filmación de Distrito 33, el MIA combina turismo, tecnología y cultura para acercar al público piezas únicas del patrimonio audiovisual regional.