"Se rompe un código": Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano tras no invitarla a su programa

La conductora se mostró indignada con Graciela Alfano por haber difundido un mensaje de voz privado.

Por Redacción Espectáculos

Verónica Lozano apuntó con dureza contra Graciela Alfano luego de que la exvedette difundiera al aire en Intrusos un audio privado que había recibido de la conductora. En ese mensaje, Lozano le explicaba por qué había sido desinvitada de Cortá por Lozano, programa que encabeza hace años en Telefe. “Alfano me tiene la conch... al plato”, dijo.

El enojo de la conductora se intensificó no solo por la exposición pública del mensaje, sino también porque Alfano habría sugerido que su ausencia en el programa estaba relacionada con un pedido de Susana Giménez a la producción. “Si ella quiere creer que la bajó Susana, que la haya bajado. No la vamos a contradecir”, ironizó Verónica.

La decisión de cancelar la participación de la exvedette fue tomada por motivos estrictamente editoriales: “Me dijeron que había estado en todos los programas la semana anterior, incluso en el de Mariana Fabbiani, y querían contenido nuevo”.

La filtración de Graciela Alfano

Alfano ha tenido históricamente un vínculo tenso con Telefe, y su acercamiento a ciertos temas incómodos para figuras del canal habría alimentado viejos resquemores. Por su parte, Lozano hizo hincapié en que fue “muy gentil” al responderle en privado a Graciela, pero que la difusión pública de ese intercambio violó un acuerdo tácito: “Me parece muy mal exponer un audio privado. Se rompe un código”.

Graciela Alfano habría filtrado un audio privado de Verónica Lozano.

Sin esquivar la ironía, Verónica lanzó otra frase que no pasó desapercibida: “Menos mal que no le dije, esto que había pensado: ‘Grace, con lo bomba que estás, ¿ese viejo te cagó?’. La cagó el viejo del barco. No se puede confiar en nadie”. La referencia, aunque en clave de humor ácido, apuntaba al episo se mostró indignada con Graciela Alfano por haber difundido un mensaje de voz privadodio reciente en que Alfano denunció haber sido estafada por un hombre durante un viaje en barco, hecho que también generó revuelo mediático.

Finalmente, Lozano lamentó que una figura con la trayectoria de Alfano recurra a estas estrategias para mantenerse en agenda: “Me da realmente pena porque es una mujer que ha trabajado muchísimo, que tiene valor por sí misma. Instalar cosas que no son verdad, no está bueno”.

