Mirtha Legrand tomó partido por Susana Giménez y le cerró la puerta a Graciela Alfano

La conducta se metió en la guerra de las divas tras la polémica por el tapado de piel y fue contundente.

Mirtha Legrand se puso en el lugar de Susana Giménez y contra Graciela Alfano
La pelea entre Susana y Graciela se reavivó a raíz de un histórico tapado de piel que usó María Julia Alsogaray en una tapa de revista Noticias, hace más de tres décadas.

Fue Susana quien reavivó el conflicto al llamar al programa LAM, donde arremetió con dureza contra Alfano. Durante su intervención, incluso llegó a acusarla de haberle hecho brujería para intentar matarla, lo que generó un escándalo mediático de grandes proporciones.

Embed - TAPADOGATE: Mirtha tomó partido en la guerra de divas ¿Defendió a Susana Giménez o Graciela Alfano?

Graciela, por su parte, respondió en varios programas. Aseguró que Susana le tiene envidia y la acusó de haber presionado para que se cancelara su participación en el programa de Verónica Lozano. Según su relato, ya tenía una nota pautada que fue levantada sin explicación concreta.

Mirtha Legrand defendió a su amiga, Susana Giménez

En medio de este cruce, Mirtha fue consultada sobre la posibilidad de invitar a Alfano a su emblemático programa y su respuesta fue tajante. La diva de los almuerzos no dudó al tomar partido en esta disputa que revivió una vieja polémica.

Por ahora no, soy amiga de Susana y habló en contra de Susana”, expresó la conductora de 98 años. La frase dejó en claro que su vínculo con la diva de los teléfonos está por encima de cualquier otra consideración mediática.

El apoyo público de la diva a Susana confirma que la amistad entre ellas sigue intacta y que no hay lugar para Alfano en su mesa.

