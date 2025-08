Guerra de divas: Graciela Alfano apuntó contra Susana Giménez y la acusa de bajarla de Telefe

Embed

Graciela Alfano acusa a Susana Giménez porque la bajaron de una nota

Alfano aseguró que recibió un mensaje directo de Verónica Lozano, quien le explicó lo sucedido y pidió disculpas. “Verónica Lozano se comunicó conmigo porque no la reprogramaron. Hubo una bajada de dedo de Susana. Durante 40 años parece que fui su fantasma y yo no tenía ni idea. Fui a su programa y me decía ‘qué linda que estás’ y por lo bajo me detestaba. Me parece que es una cuestión de envidia”, expresó.