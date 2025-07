El hombre que enamoró a Susana Giménez y Graciela Alfano: qué famoso las enfrentó para siempre

Lejos de quedarse callada, Graciela salió a responder en una entrevista con TN. “Es grave. Me acusó de querer matarla con brujerías. No es jocoso. Ya de por sí decir que alguien hace brujerías es como decir que es mufa. Te cuelgan algo que es incomprobable”, sostuvo.

Embed - GRACIELA ALFANO, EN EXCLUSIVA CON C5N: "LO DE SUSANA FUE AGRESIVO"

También explicó su versión sobre el famoso tapado. “Una cosa espantosa. Es una mentirosa. ¿Por qué voy a mentir? Cómo ella puede saber nada sobre mi conversación con María Julia, el tapado que me pidió la peletería”, dijo. Y apuntó contra Susana por no entender que no hay contradicción si varias personas usaron la misma prenda. “¿No le ha dado la cabeza para entender que no es contradictoria una cosa de la otra?”, disparó.

Alfano se mostró dolida por los ataques. “Yo soy una víctima. He sido víctima de una violencia verbal no justificada de ninguna manera”, remarcó. Y se refirió a lo que, según ella, debería haber hecho Susana si tenía algo que decirle: “Se habla con respeto por teléfono, en una reunión, con educación. Eso es lo que se hace”.

Por último, cuestionó a la diva por el tono que utilizó. “Está hablando como si fuera una niña que empieza en Gran Hermano. Dijo ‘quién es, no existe, no tiene talento’. Dijo ‘es una loca de mier... patológica’”, concluyó.