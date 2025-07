Susana Giménez estalló contra Graciela Alfano: "Mentirosa patológica, loca de mier..."

Lejos de tratarse de un simple malentendido, Susana aseguró que las tensiones con Alfano llevan décadas. “Me trató de matar, me hizo brujerías. No lo logró porque no tiene talento. Siempre me envidió”, afirmó en vivo, desatando el asombro del conductor Ángel de Brito y de todas las panelistas del ciclo.

La conductora también recordó una vieja disputa ocurrida en un restaurante en Miami, donde Alfano había asegurado que Susana pidió que la echaran. “Yo no hago esas cosas. Ni la vi. ¿Quién es para que la salude? ¿La presidente?”, ironizó Giménez.

El origen de un escándalo

La polémica se reavivó tras la emisión de la serie Menem, que incluyó una escena con Alsogaray usando un llamativo tapado de piel. Alfano aprovechó el momento para reclamar la prenda como suya y acusar a Susana de apropiarse de ese ícono noventoso.

La respuesta de Giménez no tardó en llegar, primero vía mensajes de WhatsApp y luego al aire en LAM: “Esta mina me hartó. Tengo los huevos llenos de Alfano, que no existe ni va a existir en la vida”.

La respuesta de Alfano: “Siempre me odió”

Desde su casa, Graciela Alfano seguía atenta el programa y reaccionó en tiempo real. En un mensaje enviado a la panelista Karina Iavícoli, disparó: “Siempre me odió. Está perdiendo el control. Somos espejo: habla de ella, no de mí”. Además, puso en duda la salud mental de Susana y afirmó que sus palabras estaban cargadas de odio y resentimiento.

Más tarde, Alfano defendió su versión: “Ese tapado era mío. Me lo pidieron de la peletería para la producción con María Julia. Después ella misma me dijo que no podía creer que se lo hubiera puesto”. Para reforzar su relato, mostró desde su celular una foto en la que aparece luciendo el mismo abrigo.

Embed

¿De quién era el tapado?

Desde el programa de Ángel de Brito, se mencionó una nueva versión, en la cual según fuentes cercanas, el tapado en cuestión no pertenecería ni a Susana ni a Alfano, sino a otra figura emblemática: Graciela Borges.