Día del amigo: amistades famosas que terminaron en traiciones y escándalos inolvidables.

Jimena Barón y Giannina Maradona: traición y una canción como respuesta

La actriz y cantante Jimena Barón se sintió traicionada cuando su amiga, Giannina Maradona, inició un romance con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo. El dolor fue tan profundo que lo canalizó en una canción: La Araña. Lo que parecía una amistad fuerte terminó con un silencio sepulcral entre ambas.

Jimena Barón y Giannina Maradona Jimena Barón y Giannina Maradona.

Zaira Nara y Paula Chaves: madrinas, amigas y una verdad incómoda

Zaira y Paula eran inseparables, incluso con vínculos familiares de por medio, ya que Nara es madrina de una de las hijas de la conductora del streaming OLGA. Sin embargo, la relación se quebró cuando Zaira comenzó un romance con Polito Pieres, expareja de Chaves.

Zaira Nara y Paula Chavez Zaira Nara y Paula Chavez.

Ambas se dejaron de seguir en las redes y Paula aclaró que no fue el romance lo que le dolió, sino la negación de Zaira cuando le preguntó directamente.

Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega: otra amistad arruinada por el amor

Compartieron múltiples proyectos y un vínculo estrecho durante años. Pero cuando Marcelo Tinelli comenzó una relación con Guillermina Valdés, ex de Sebastián Ortega y madre de sus hijos, todo se desmoronó. Ortega fue contundente: “Marcelo Tinelli fue una gran decepción en mi vida. Hoy, por suerte, ya no es nada”. La empresaria, por su parte, aseguró tiempo después que la relación entre ambos hombres no era tan cercana como se creía.