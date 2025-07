El gesto que inspiró el Día del Amigo y las mejores frases para dedicar este 20 de julio

No hay una única forma de vivir la amistad, pero esta fecha tiene un origen muy particular en el país. La iniciativa fue de Enrique Ernesto Febbraro , un filósofo, profesor y odontólogo quien decidió instaurar el 20 de julio como símbolo de la amistad mundial, inspirado por la llegada del hombre a la Luna.

Frases para compartir en el Día del Amigo

“La amistad no necesita frecuencia. El amor sí. Pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia o de la frecuentación. En cambio, el amor no. El amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible”. Jorge Luis Borges.

“Cualquiera puede simpatizar con las penas de un amigo. Simpatizar con sus éxitos requiere una naturaleza delicadísima”. Oscar Wilde.

“No hay nada en esta tierra más valioso que ser agraciado con una amistad verdadera”. Santo Tomás de Aquino.

“Cuando la voz de un enemigo acusa, el silencio de un amigo condena”. Ana de Austria.

“Utilizo a mis amigos como lámparas. Su luz me ayuda a ver que existen otros campos, otras colinas”. Virginia Woolf.

“El deseo de ser amigos es un trabajo rápido, pero la amistad es una fruta de maduración lenta”. Aristóteles.

“En realidad, el único momento de la vida en que me siento ser yo mismo es cuando estoy con mis amigos”. Gabriel García Márquez.

“La amistad solo podía tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad”. Dalai Lama.

“Entre los individuos, la amistad nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente”. Simone de Beauvoir.

“No hay nada que no haría por aquellos que son realmente mis amigos. No tengo noción de amar a las personas a medias, no es mi naturaleza”. Jane Austen.