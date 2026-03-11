Confirmaron el show de Abel Pintos para el domingo, pero se canceló la repetición del Acto Central de Vendimia

El Gobierno de Mendoza tomó una decisión para ordenar el lio organizacional que provocaron los días de lluvias en la provincia. Por esta razón informaron que se ha llegado a la finalización del operativo Vendimia 2026 y tras las sucesivas contingencias climáticas, se ha determinado la cancelación definitiva de la repetición del Acto Central.

Los festejos de Vendimia han estado marcados por varias reprogramaciones debido a inclemencias climáticas. Primero, el temporal del sábado obligó a postergar el Acto Central de Vendimia para el domingo pasado y, en un lógico efecto dominó, la repetición de la fiesta fue anunciada para este miércoles.

Pero aquí ocurrió la segunda contingencia. Las lluvias no permitieron el inicio de los show, de producción privada, anunciados para anoche. Abel Pintos era el gran figura, pero la grilla la completaba Magui Cullen, Los Campedrinos y Ángela Leiva.

Tras esta segunda reprogramación, donde muchos asistentes expresaron su malestar por la tardanza en la oficialización, ya que gran parte del público ya estaba en el Teatro Griego Frank Romero Day, el Gobierno había comunicado que ambos eventos, repetición y recital de Abel Pintos, confluirán el próximo domingo 15 de marzo. Sin embargo, esto acaba de cambiar nuevamente.

Más temprano, desde Cultura habían adelantado: "Estamos resolviendo detalles que comunicaremos durante el transcurso del día".

El anuncio de Abel Pintos

La segunda jornada de los shows privados de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, en la que iba a presentarse Abel Pintos, fue suspendida y será reprogramada para el domingo.

La decisión se conoció en medio del mal tiempo que afectó al Gran Mendoza y generó complicaciones en la zona del Teatro Griego Frank Romero Day. El mismo Abel Pintos anunció desde su cuenta de Instagram la reprogramación: "El concierto de hoy por cuestiones de clima se cancela, pero por fortuna tenemos la oportunidad de reprogramarlo para el domingo que viene".

Y cerró: "Si Dios quiere nos vemos el próximo domingo".

Cambios en el cronograma de Vendimia

La reprogramación de esta jornada se da luego de que el Acto Central de la Vendimia 2026, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, también debiera modificarse debido al pronóstico de tormentas. Finalmente, el espectáculo principal se realizó el domingo 8 de marzo en el Frank Romero Day y se le sumó a Luciano Pereyra, originalmente anunciado para la segunda noche.

Como consecuencia de esos cambios, el calendario de las noches vendimiales sufrió ajustes, incluyendo la repetición del espectáculo, que fue trasladada en un comienzo para el miércoles 11 de marzo. Pero esta noche, finalmente se anunció la cancelación definitiva de la repetición del Acto Central de la Vendimia.