La abogada argentina detenida en Brasil por racismo pidió disculpas públicas: "Asumo mi error"

La joven enfrenta prisión preventiva en el país vecino y aseguró que se siente arrepentida por sus actos: "Mi reacción fue muy grave"

La abogada argentina, Agostina Páez, se encuentra detenida en Río de Janeiro desde enero pasado bajo la acusación de injuria racial tras protagonizar un altercado con empleados de un bar. Este miércoles, la joven pidió disculpas públicas a través de un video en sus redes sociales y se mostró arrepentida por sus acciones.

Paéz explicó que cambió de abogado defensor y sostuvo que "desconocía" lo que implicaba realmente el racismo. “Pido disculpas de todo corazón a aquellas personas que se sintieron ofendidas, heridas o humilladas por mi actitud. Lamento profundamente haber contribuido a ese dolor que, por ignorancia, desconocía lo que implicaba el racismo”

Además, la abogada expresó que se siente arrepentida de lo que sucedió y afirmó que sus acciones no fueron leves, sino que se trató de un acto de gravedad. "Sé que no he cometido un pequeño error, que no fue algo sin importancia, sino que estuve muy mal y mi reacción fue muy grave. Me equivoqué, asumo mi responsabilidad y pago las consecuencias de eso", expresó

En su video, Páez resaltó que en este tiempo se interiorizó sobre lo que es el racismo y aseguró que comprendió "que es violento para aquellas personas que lo sufren". Por otro lado, alegó que no busca justificar sus actos, sino que su intención es reconocer su error."Hago esto mostrándome arrepentida y pidiéndole perdón a quienes se hayan sentido heridos", concluyó

El caso de Agostina Paéz Páez se encuentra retenida en Brasil desde enero pasado, tras protagonizar un altercado en un bar donde fue filmada realizando gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del local. Tras el hecho, la joven de 29 años fue detenida por la Policía de Brasil horas más tarde.

Gestos obscenos hacia turistas argentinas



La abogada argentina Agostina Páez permanece retenida en Brasil desde el pasado 14 de enero, tras ser filmada realizando gestos racistas contra trabajadores de un bar en Río de Janeiro. La defensa de la joven argentina presentó imágenes donde se registraron los momentos previos al incidente. En el video se observa a uno de los mozos del lugar gritándole a Páez en plena calle y realizando gestos obscenos (tomándose los genitales) apuntando hacia ella, lo que ocasionó la reacción de la abogada. Actualmente, Paéz permanece monitoreada con tobillera electrónica y tiene prohibido salir del país. Recientemente denunció que recibió amenazas a través de redes sociales, con insultos en varios idiomas y amedrentamientos directos: "Cuidado en caminar sola" y "ojalá que te maten", fueron algunos de los mensajes.