Día del Amigo: la familia mendocina que perdió un hijo, pero salvó seis vidas y ganó dos amistades

A 13 años de la muerte de Matías , los padres del joven maipucino no solo lograron seguir adelante con sus vidas (no ha sido fácil), sino que han entablado un estrecho vínculo de amistad con esas dos personas que encontraron la oportunidad de seguir viviendo gracias a los órganos de Matías . Tanto que los padres de Matías - Miriam Vega y Jorge Mazzega - son padrinos del hermano menor del pampeano que recibió el corazón de Matías.

“La primera vez que vi a Alexis (Palacios , el joven que recibió el corazón ) apoyé mi cabeza en su pecho y sentí sus latidos . Yo sabía que no era mi hijo , pero esos eran los mismos latidos que yo había sentido en las primeras ecografías durante mi embarazo. Y volver a sentirlo fue realmente hermoso y me ayudó a reponerme ", rememora Miriam a Los Andes sobre el encuentro con el joven de La Pampa .

La historia del encuentro del matrimonio con Pablo, el mendocino que fue trasplantado con el riñón de Mati, en tanto, es más difícil de creer. Sobre todo si se tiene en cuenta porque fue de casualidad y gracias a que Pablo estaba viendo un programa de preguntas y respuestas en la televisión del que participó Miriam y donde contó la dura historia de su hijo.

Una vida que se va, seis que se quedan

Aquel fatídico 23 de octubre de 2012 marcó un antes y un después en la vida de Miriam y Jorge. Tras el trágico accidente, seguido por la confirmación de la muerte cerebral de Matías, sus vidas no volverían a ser las mismas.

"Estando en el hospital, nos preguntaron si queríamos donar los órganos de nuestro hijo. Si decíamos que no, nos entregaban los restos en el momento. Y si decíamos que sí, se iniciaba en operativo. Ni siquiera lo dudamos y dijimos que sí, no nos interesaba mezclar el dolor del momento con un acto de humanidad", rememora Miriam.

La mujer es maestra textil a nivel industrial y trabaja enseñando el oficio a internos en el penal de Almafuerte (Cacheuta). Además, dos veces por semana viaja a Uspallata para capacitar a personas en aquella villa de Alta Montaña.

Miriam Vega y el chico que recibió el corazón de su hijo Miriam Vega y el Alexis Palacios, quien recibió el corazón de su hijo. El detalle del brillo en el pecho de Alexis, a la izquierda, es conmovedor. Foto: Gentileza

Tras decidir ser donantes de los órganos de Matías y realizarse las ablaciones, los padres del joven mendocino recibieron una carta donde del Incaimen -sin dar demasiados detalles, porque está prohibido brindar datos personales de los receptores- donde les indicaban que el corazón de su hijo latía ahora en un niño de 13 años, su hígado estaba con otro chico de 14 años, mientras que los riñones habían sido trasplantados a dos hombres, de 30 y 58 años.

Además, les contaban que las córneas de Mati se habían implantado a dos pacientes; a una mujer de 68 años y a un hombre de 80.

"Cuando recibimos esa carta, nos dimos cuenta de que, con la partida de Matías, había seis familias que habían tenido una nueva oportunidad. Me conmovió mucho, subí la foto de esa carta a Facebook y, después de eso, me desconecté por un tiempo, porque lo necesitaba", repasa Miriam.

A La Pampa, de corazón

Tres años duró esa desconexión de la mujer, lapso que aprovechó para asimilar ese cambio entre lo que alguna vez había sido de su vida y ya no lo era. Tres años para intentar sanar heridas que no necesariamente están destinadas a sanar, pero no se pierde nada con intentarlo.

Hasta que un día, Miriam decidió volver a conectarse con la realidad y su entorno. Su marido le regaló una tablet, volvió a abrir Facebook después de más de 1.000 días y, entre tantas notificaciones, encontró la solicitud de amistad de una mujer.

Madres chicos trasplante Miriam, mamá de Matías, y Natalia, mamá de Alexis, entablaron una gran amistad. Foto: Gentileza

En la foto de perfil de quien le había enviado el pedido sobresalía un chico, quien llevaba un barbijo en su rostro y tenía un cartel donde se leía "Donar órganos salva vidas".

"Vi eso y me imaginé que era un chico que estaba en lista de espera. Acepté la solicitud y al otro día, sin que nadie me haya escrito antes, me llamó un hombre. 'Vi que aceptó la solicitud de mi hermana en Facebook, yo soy el papá del nene que sale en la foto. Y ese nene tiene el corazón de su hijo', me dijo", recapitula Miriam.

"Me desarmé entera, me conmoví", amplía.

Alexis Palacios trasplantado corazón Alexis Palacios, de adolescente, fue campeón de atletismo con el corazón que le trasplantaron. Foto: Gentileza

En ese llamado, el hombre le contó que el corazón de Matías hoy mantenía vivo a su hijo, Alexis Palacios, quien tenía 15 años ya (tenía 13 cuando lo operaron), vivía en La Pampa, era atleta y había ganado varias competencias; además de agradecerle.

En octubre de 2015, tres años después de la muerte de Matías, Alexis viajó a Mendoza para conocer al matrimonio que salvó su vida con la decisión de donar los órganos de su hijo.

"Me trajo las medallas que había ganado y fue en ese momento en que yo escuché el corazón de mi hijo latiendo en él", describe.

Las familias de Matías y de Alexis siguieron en contacto desde entonces. En 2016 los mendocinos viajaron a La Pampa para encontrarse.

Ulises Matías Palacios ahijado padres trasplante El hermano menor de Alexis fue bautizado Ulises Matías en honor al joven que le donó el corazón a su hermano. Y los padres de MAtías fueron elegidos como padrinos. Foto: Gentileza

"Escuchar cómo se siente del otro lado también me ayudó. La madre de Alexis me dijo que sentía culpa de haber pedido que apareciera un corazón para su hijo, porque no se daba cuenta de que otra persona tenía que morir para que eso ocurriera. Pero yo le dije que no se sintiera mal, que ella no había elegido lo que pasó", rememora.

Unos meses después de ese encuentro, Miriam y Jorge recibieron otra feliz noticia: los padres de Alexis estaban esperando un nuevo hijo. Y. en septiembre de 2016, nació Ulises Matías Palacios.

"Le pusieron Matías por nuestro hijo, y a nosotros nos eligieron como padrinos de él. Las vueltas de la vida llevaran a que, años después, a Ulises también tuvieran que trasplantarlo del corazón", explica Miriam. Y agrega que, no solo hablan a diario, sino que -cada vez que pueden- alguna de las dos familias cruza el límite provincial para reunirse.

Alexis tiene 25 años actualmente y es el encargado de su propio taller mecánico.

Miriam Vega y su ahijado hermano del chico que recibió el corazón de su hijo El hermano menor de Alexis fue bautizado Ulises Matías en honor al joven que le donó el corazón a su hermano. Y los padres de Matías fueron elegidos como padrinos. Foto: Gentileza

Supo quien le había donado el riñón por un programa de televisión

Pablo Baidal tiene 43 años, es mendocino y cuando recibió un trasplante de riñón tenía 30 años. No lo sabía por entonces, pero quien le había dado esta nueva oportunidad también fue Matías Mazzega.

La conmovedora historia de la muerte de Matías Mazzega y la decisión de donar sus órganos llegó a la televisión nacional hace unos ocho años, casi de casualidad. Fue luego de que Miriam participara de una de las ediciones de "Quién quiere ser millonario", el programa de preguntas y respuestas conducido por Santiago del Moro.

Al momento de presentarse en el programa, Miriam contó que era de Mendoza, que había perdido a su hijo en un accidente y que sus órganos habían llegado a seis personas de todo el país.

Pablo Baidal trasplante Pablo Baidal y la familia de Matías Mazzega, quien le donó un rión. Foto: Gentileza

"Estábamos cocinando con mi esposa y viendo el programa en casa, porque nos gusta jugar entre nosotros. De repente escuchamos que había una señora de Mendoza que contaba que su hijo había muerto y que habían hecho la ablación de los órganos el 29 de octubre de 2012. Yo paré la oreja, porque eran muchas coincidencias, desde que era de Mendoza hasta la fecha, que fue la misma en que a mi me trasplantaron el riñón derecho", repasa Pablo.

La esposa de Pablo googleó el nombre de Miriam y llegó a la publicación que había hecho ella con la foto del Incaimen en Facebook. Y confirmaron que uno de los riñones había sido trasplantado a un hombre de 30 años (la edad que Pablo tenía en octubre de 2012). Prácticamente no había dudas de que la autora de ese posteo era la madre de quien había donado el riñón que recibió Baidal.

"Yo no me animaba, por lo que fue mi señora quien le escribió por Facebook, y Miriam nos respondió cuando volvió a Mendoza. Nos invitó a ir a su casa para conocernos. Y cuando se confirmó que el riñón era de su hijo, yo me emocioné mucho", resume el mendocino, quien es pensionado y se gana la vida haciendo changas (siempre y cuando no le demanden hacer demasiada fuerza, justamente por su condición de trasplantado).

Pablo Baidal y papá del niño que le donó su riñón Pablo Baidal y la familia de Matías Mazzega, quien le donó un rión. Foto: Gentileza

Ese fue el inicio de una hermosa amistad y, desde entonces, Pablo no deja de demostrarles a Miriam y a Jorge su incondicional cariño y agradecimiento. Incluso, durante la pandemia, Baidal y la madre de Matías trabajaron juntos confeccionando ambos para médicos y enfermeros.

"Cada vez que llega la fecha en que Matías cumpliría años, siempre lo recuerdo. Y siempre con respeto, porque ellos han perdido un hijo. Nos juntamos cada vez que podemos, conozco a sus hijos, ellos conocen a mi nena de ocho años. Y cada vez que veo a Miriam, la abrazo mucho porque le debo un montón. Y la acompaño en el dolor, porque veo que extraño mucho a Matías", concluye Pablo.