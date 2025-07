"Era fabuloso": Graciela Alfano recordó su romance con Carlos Menem en la década de los 90

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1943705592973201630&partner=&hide_thread=false Graciela Alfano, íntima en #PuroShow, habló de todo: sus vínculos amorosos, su trayectoria, los 90 y más.@puroshowok pic.twitter.com/sQN5g6BhFK — eltrece (@eltreceoficial) July 11, 2025

“Obviamente fue un romance, a mí me enamoró cuando era el caudillo con patillas, me daba una cosa riojana que venía con las boleadoras, un show mío en mi cabeza”. Pero esa atracción se desdibujó con el ascenso al poder: “Después ya fue presidente, se me fue cayendo la cosa. A mí me divertía más el otro personaje”.