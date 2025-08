Rumores de romance con un dictador argentino: la cruda respuesta de Graciela Alfano

Graciela Alfano reveló detalles de su romance con Carlos Menem Graciela Alfano.

Cuando el panel le preguntó por el supuesto romance, fue tajante: “Nunca lo conocí. No me gustaba. Ese tipo de perfil narcisista no me atraía”. Para Alfano, los rumores son viejas operaciones mediáticas que siguen circulando por inercia o por conveniencia editorial.

El momento más tenso llegó cuando expresó su hartazgo: “Me voy a hacer una remera que diga ‘El que tiene ganas de creer, lo cree’. Es ridículo. Una hinchada de huev…”. Esa reacción terminó de condensar el malestar acumulado por años de versiones infundadas. La escena volvió a mostrar a una Alfano firme, desafiante y con una memoria precisa de los hechos que atravesaron su carrera.