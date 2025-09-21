21 de septiembre de 2025 - 16:15

El cantante Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson: "Alguien se enamoró"

Todo ocurrió en Milán. Mientras ambos posaban para una foto, él no dudó en intentar besarla y ella lo esquivó frente a las cámaras.

Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson.

Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson.

La modelo Evangelina Anderson, junto a un grupo de amigas, se mostró con el cantante italiano Eros Ramazzotti. Lo que parecía un simple encuentro casual terminó en un video viral de última hora.

Mientras posaban para una foto, el artista intentó besar en la boca a la modelo y ella lo rechazó, esquivándolo con un rápido movimiento de cabeza. Algunos usuarios señalaron la situación como algo polémico e incómodo, por otra parte, otros usuarios hablaron de un posible nuevo romance.

Cabe mencionar que el encuentro se produjo durante la Semana de la Moda de Milán, Italia. Allí, Anderson se encontraba de viaje con un grupo de amigas, entre ellas Majo Martino y Milca Gili.

Gili fue la encargada de grabar y publicar el video con la frase "Alguien se enamoró…". La reacción de Anderson quedó en evidencia: evitó el avance del cantante.

Cabe mencionar también que Evangelina atraviesa su primera etapa de soltería en casi dos décadas, tras separarse de Martín Demichelis. En aprovechó la ocasión para disfrutar de los desfiles y paseos en la capital de la moda.

