Evangelina Anderson respondió sin filtros a los rumores de un nuevo romance: "Me da vergüenza"

La aparición de Evangelina Anderson en un centro comercial de México junto a un joven generó una ola de especulaciones sobre un supuesto romance con un futbolista mexicano , identificado por algunos panelistas como Juanjo Purata, en medio de su reciente separación de Martín Demichelis .

Durante la transmisión, Iavícoli relató que intentó comunicarse telefónicamente con Anderson, pero la modelo le explicó el motivo de su silencio: “ Cada vez que me estreso, se me suele ir la voz . No salgo al aire porque no puedo hablar, eh, no porque no quiera”. La periodista señaló que Evangelina atraviesa un momento difícil y que su familia también se encuentra afectada por la difusión de rumores.

Las especulaciones no solo apuntaron a un posible vínculo con Purata, sino también con Leandro Paredes , algo que la modelo rechazó tajantemente. En palabras enviadas a Iavícoli, aseguró: “Karina, te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él ”. Y agregó sobre su postura respecto a infidelidades: “Jamás saldría con un hombre casado. Eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida ”.

El video que mostraba a Anderson en una escalera mecánica acompañada de un joven también fue puesto en duda en LAM . Allí, Pepe Ochoa sugirió que se trataba de un futbolista, aunque luego Rodrigo Lussich identificó a Purata como el jugador señalado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EVA ANDERSON (@evangelinaanderson)

Evangelina se encargó de desmentirlo: “Es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México. Me da vergüenza ajena. Ese chico que va en la escalera tiene la edad de Bastián, mi hijo”. Paula Varela reforzó esta aclaración al remarcar que el joven del video no tenía tatuajes, a diferencia del futbolista en cuestión.

En el mismo intercambio, Anderson explicó que su viaje a México no tuvo relación con cuestiones sentimentales, sino con un asunto de salud familiar. “Para los que creen que me fui de viaje por todo esto que se está diciendo, mi mamá tuvo un ACV, estuvo muy mal de salud y cuando se recuperó, decidimos todos hacer un viaje familiar. La verdad, estamos todos muy mal”. Además, confesó que el impacto de los rumores le provoca angustia: “No la paso nada bien, Carina, cuando mienten con estas cosas, me da mucha impotencia y por eso me quedo así sin voz. Mi familia también está muy mal. Estoy acá con mis padres, con mi hermana”.