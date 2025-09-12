12 de septiembre de 2025 - 22:17

Rumores sobre un posible embarazo: Wanda Nara habría revelado un detalle durante su estadía en Uruguay

El video fue compartido por la producción de Cortá por Lozano, donde debatieron las imágenes que involucran a la conductora.

Wanda Nara habló sobre su enfermedad en una entrevista con Grego Rossello.

Wanda Nara habló sobre su enfermedad en una entrevista con Grego Rossello.

Por Redacción Espectáculos

Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras difundirse un video de la noche de pasión que compartió con Martín Migueles en su nueva casa de Uruguay. Lo que en principio confirmaba un affaire en pleno inicio derivó además en rumores de embarazo, a partir de un detalle que no pasó desapercibido.

La señal de alarma la dio Juariu durante su participación en Cortá por Lozano, donde llamó la atención sobre un objeto particular en las imágenes.

El video que desataron los rumores de embarazo

El video mostraba cierto desorden delante de un maletín, donde apenas podían distinguirse maquillaje, stickers, un mate y hasta una muñequita. Sin embargo, Juariu insistió en que no se trataba de simples accesorios. “Eso que está marcando ahí, que es una caja bordó, ¡es un test de embarazo! Se ve al pasar”, exclamó la panelista, para luego remarcar: “Eso está cerrado, o sea que no se hizo”. Sus palabras sorprendieron al resto del equipo, que debatió sobre las implicancias de esa observación.

La especulación aumentó porque la historia sentimental de Wanda Nara atraviesa un momento confuso. Aunque el romance con Martín Migueles recién comienza, la posibilidad de un embarazo abre interrogantes sobre la identidad del padre, dado que la empresaria también mantuvo recientemente un vínculo cercano con L-Gante. Incluso se mencionó que en el video estaba acompañada por su amiga maquilladora, lo que dejó margen a otra interpretación: que el test no fuera de ella sino de alguien de su entorno.

La supuesta estrategia detrás del video

El programa también deslizó otra hipótesis: que todo formara parte de una estrategia de promoción vinculada al lanzamiento del videoclip Tóxica. La empresaria y mediática ha sabido en otras ocasiones capitalizar situaciones íntimas para transformarlas en material de difusión, por lo que la sospecha no resultó descabellada para varios panelistas.

