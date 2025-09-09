Explotaron las redes: Mauro Icardi filtró una dura indirecta a Wanda Nara después de taparse su tatuaje

El jugador del Galatasaray compartió una imagen junto a su actual pareja, la China Suárez, que generó un enorme revuelo en redes.

Un nuevo capítulo de la batalla mediática: Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que "voy por todo y contra todos".

Mauro Icardi volvió a provocar una polémica en redes sociales tras revelar un cambio significativo en su vida personal. El delantero del Galatasaray compartió en Instagram una foto de la China Suárez con la frase: “Mi amor hermoso”, acompañada de emojis de enamoramiento.

El gesto fue interpretado como la confirmación de que atraviesa un presente pleno junto a la actriz, lejos de cualquier recuerdo de Wanda Nara.

Mauro Icardi y la China Suárez z La decisión de Mauro Icardi con su tatuaje La publicación se produjo después del revuelo generado por el “blackout” en su brazo, donde decidió cubrir los tatuajes dedicados a su exesposa. El futbolista mostró en video parte del trabajo de su tatuador personal, que viajó desde España para realizar el diseño.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@mauroicardi) Entre las imágenes aparecieron una escena de bosque al amanecer con la cabeza de un lobo, dos cruces superpuestas y la figura del arcángel San Miguel derrotando a un demonio, todos motivos cargados de simbolismo vinculados a la protección y la fortaleza.

El hermetismo sobre el resultado final despertó más especulaciones, sobre todo en la zona donde antes estaban los nombres de los hijos de Wanda con Maxi López: Valentino, Constantino y Benedicto. Los seguidores no tardaron en reaccionar, y los comentarios oscilaron entre la crítica y la ironía: “Te la sacás de la piel, pero no del corazón”; “¿Y a la China cuándo te la tatuás?”; “Los chicos también la ligaron”; “Soltá, flaco, soltá”.