Explotaron las redes: Mauro Icardi filtró una dura indirecta a Wanda Nara después de taparse su tatuaje

El jugador del Galatasaray compartió una imagen junto a su actual pareja, la China Suárez, que generó un enorme revuelo en redes.

Un nuevo capítulo de la batalla mediática: Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que "voy por todo y contra todos".

Por Redacción Espectáculos

Mauro Icardi volvió a provocar una polémica en redes sociales tras revelar un cambio significativo en su vida personal. El delantero del Galatasaray compartió en Instagram una foto de la China Suárez con la frase: “Mi amor hermoso”, acompañada de emojis de enamoramiento.

Quién es el hombre que acompañó a Wanda Nara a la cancha para ver a la Selección

Por Redacción Espectáculos
Mauro Icardi borró a Wanda Nara para siempre de su cuerpo: así desaparecieron los tatuajes

Por Redacción Espectáculos

El gesto fue interpretado como la confirmación de que atraviesa un presente pleno junto a la actriz, lejos de cualquier recuerdo de Wanda Nara.

La decisión de Mauro Icardi con su tatuaje

La publicación se produjo después del revuelo generado por el “blackout” en su brazo, donde decidió cubrir los tatuajes dedicados a su exesposa. El futbolista mostró en video parte del trabajo de su tatuador personal, que viajó desde España para realizar el diseño.

Entre las imágenes aparecieron una escena de bosque al amanecer con la cabeza de un lobo, dos cruces superpuestas y la figura del arcángel San Miguel derrotando a un demonio, todos motivos cargados de simbolismo vinculados a la protección y la fortaleza.

El hermetismo sobre el resultado final despertó más especulaciones, sobre todo en la zona donde antes estaban los nombres de los hijos de Wanda con Maxi López: Valentino, Constantino y Benedicto. Los seguidores no tardaron en reaccionar, y los comentarios oscilaron entre la crítica y la ironía: “Te la sacás de la piel, pero no del corazón”; “¿Y a la China cuándo te la tatuás?”; “Los chicos también la ligaron”; “Soltá, flaco, soltá”.

Días atrás, Icardi había aparecido en una sesión de fotos de la UEFA Champions League con el brazo sin los tatuajes de Wanda, lo que en su momento se explicó como un retoque digital mediante Photoshop. Aquella edición ya había encendido rumores sobre un quiebre definitivo con su expareja.

El delantero dejó en claro que busca iniciar una etapa diferente, marcada por un presente sentimental que no pasa desapercibido ni para sus seguidores ni para el mundo de la farándula.

