Un saludo inesperado: Mauro Icardi lamentó la muerte de Giorgio Armani en sus redes sociales

La muerte del diseñador italiano repercutió de manera total en el mundo de la moda. Wanda Nara también se pronunció al respecto.

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por difusion de contenido íntimo sin consentimiento.&nbsp;

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por difusion de contenido íntimo sin consentimiento. 

La muerte de Giorgio Armani conmovió al mundo de la moda y generó múltiples homenajes. Entre ellos, se destacaron los de Mauro Icardi y Wanda Nara, quienes compartieron en Instagram mensajes prácticamente idénticos en memoria del diseñador.

El saludo de Mauro Icardi y Wanda Nara

El futbolista escribió: “Elegance is not attracting attention, but remaining in the memory” (“La elegancia no es atraer la atención, sino permanecer en la memoria”).

Minutos después, Wanda replicó con la traducción exacta: “La elegancia no es atraer la atención, sino permanecer en la memoria”, acompañando su publicación con otra foto abrazada al diseñador. El detalle no tardó en generar repercusión, ya que se trataba de la misma imagen en la que posaban juntos, ahora recortada para dar protagonismo solo a cada uno con Armani.

La elección de ambos dejó entrever no solo la huella que el creador italiano dejó en sus vidas, sino también las lecturas cruzadas que los seguidores hicieron sobre la sincronía de sus posteos. En redes sociales, muchos remarcaron la similitud casi calcada de los mensajes y las fotos.

La estadía de la China Suárez en Turquía

Mientras tanto, la China Suárez sorprendió desde Turquía con un registro muy distinto. Instaló un picnic al aire libre junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, disfrutando de una tarde relajada con comidas dulces y caseras. En un video que compartió en sus Stories se la ve sonriente, acompañada por sus tres chicos.

Mauro Icardi y la China Suárez z

La publicación de la actriz llegó poco después de que Icardi compartiera otro mensaje fuerte en Instagram defendiendo públicamente a Wanda de las críticas, lo que reavivó el interés en la dinámica entre los tres protagonistas. El contraste entre el homenaje solemne al diseñador y la postal familiar de la China volvió a encender los comentarios en redes sociales.

