Mauro Icardi provocó con una frase en una foto de la China Suárez en bikini

Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un mensaje en redes sociales que no pasó desapercibido. El delantero del Galatasaray compartió en Instagram una foto de su pareja, la China Suárez , en bikini y tomando sol desde la piscina de su mansión en Estambul .

Le respondió sin filtros: Julieta Prandi habló luego de que Wanda Nara se comparara con ella

Hasta ahí, nada que llamara demasiado la atención, ya que desde que hicieron público su romance, comparten fotos y videos juntos. Sin embargo, el texto que acompañó la publicación dejó en claro que se trataba de una provocación .

“Good Morning. ¡Wake up Haters!” (“ Buen día. Despiértense odiadores ”), escribió el futbolista. El mensaje, en inglés y con un tono ácido, pareció tener como destinataria a Wanda Nara y a quienes la rodean .

En los últimos días se multiplicaron las versiones que aseguran que Wanda tendría personas dedicadas exclusivamente a atacar en redes a su exmarido y a la actriz y esas acusaciones habrían motivado la reacción del jugador, quien prefirió responder con ironía y exponer a su actual pareja como símbolo de calma y disfrute, lejos de los conflictos.

La China, lejos de restarle importancia, decidió replicar la publicación. No solo compartió el mensaje de Icardi sino que sumó otra imagen propia en la que también aparece en bikini, relajada y disfrutando del clima turco .

La fotos que Mauro Icardi subió de la China Suárez

El gesto se interpretó como un respaldo hacia su novio y una forma de marcar presencia frente a la tormenta mediática que ambos atraviesan desde hace tiempo.

El posteo de la China Suárez desde Turquía

En paralelo, los problemas personales continúan, ya que Icardi aún mantiene un enfrentamiento judicial con Wanda Nara y, en ese marco, permanece sin poder ver a sus dos hijas.

La China Suárez, por su parte, no logró resolver por completo las diferencias con Benjamín Vicuña respecto al centro de vida de los dos hijos que comparten. Las publicaciones en redes, lejos de cerrar heridas, reavivan la pelea.