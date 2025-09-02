2 de septiembre de 2025 - 15:54

Un sueño: así es la nueva casa de Mauro Icardi y de la China Suárez en Turquía

La actriz y el jugador del Galatasaray compartieron imágenes de la mansión que acondicionaron para vivir junto a sus hijos en Turquía.

Mauro Icardi y la China Suárez
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La propiedad, ubicada en Turquía, cuenta con dos pisos, un amplio jardín y una piscina que aprovechan durante el verano europeo. Según trascendió, ambos participaron de la decoración para adaptarla a sus gustos.

casa de Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

La China Suárez muestra su nueva casa en Instagram

La China, que suele ser más reservada con su vida privada, sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes un adelanto de cómo quedó una de las salas principales. Eligió el blanco como base y sumó detalles en verde, su color favorito, que predomina en varias de sus casas anteriores.

En el video que compartió, se aprecia un ambiente luminoso, con muebles de líneas simples y otros más extravagantes, como los sillones verdes que eligió, toques personales de la ex Casi Ángeles.

La actriz dejó en claro que el verde no solo aparece en la decoración interior, sino también en el extenso jardín que rodea la propiedad, donde se destaca la piscina como centro de las actividades familiares al aire libre.

Otro de los espacios que llamó la atención es el vestidor, que, según se supo, es mucho más amplio que los que Wanda Nara tuvo en las casas que compartió con Icardi.

Aunque la actriz no mostró en detalle cómo está organizado, subió a sus redes una fotografía frente al espejo que permitió ver gran parte del lugar. Se trata de un espacio pensado para almacenar ropa, calzado y accesorios, con sectores de guardado cerrados.

La mudanza marca un nuevo capítulo para la pareja, que eligió esta mansión para vivir de manera más estable en medio de los compromisos futbolísticos de Icardi y los proyectos profesionales de Suárez.

