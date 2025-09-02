2 de septiembre de 2025 - 21:04

Un inesperado reencuentro: Mario Pergolini y Marcelo Tinelli se vieron cara a cara luego de años

El ex conductor de ShowMatch también fue consultado sobre una posible aparición en el programa de Pergolini.

Mario Pergolini y Marcelo Tinelli

La gala comenzó con un desfile de personalidades que incluyó a referentes históricos de la cultura y la televisión. Sin embargo, lo que rápidamente se convirtió en noticia fue el cruce inesperado entre los dos íconos de la TV argentina.

Así fue el regreso de Mario Pergolini a la TV que desató opiniones divididas en el público.

El inesperado encuentro de Mario Pergolini y Marcelo Tinelli

La postal captada mostró a Tinelli y Pergolini riendo y tapándose la boca con las manos al estilo futbolista, un gesto que ambos explicaron como una forma de ironizar sobre viejos resquemores. “Vamos a hablar como los jugadores”, bromeó Tinelli, mientras la escena circulaba en redes como símbolo de distensión.

El conductor de ShowMatch incluso ironizó sobre el pasado mediático que los enfrentó: “Ya está, somos padres de colegio, ya pasó”, comentó, dejando entrever que las rivalidades quedaron atrás. Pergolini, por su parte, también se permitió una autocrítica, al admitir que cada vez que lo invitaban a participar de ShowMatch encontraba excusas para no asistir.

Tinelli devolvió el gesto con sinceridad al señalar: “Nunca me invitaron al programa de Mario”. Ese intercambio mostró que, aunque la distancia existió, hoy ambos parecen dispuestos a relativizarla.

La periodista Mercedes Ninci aprovechó la ocasión para preguntar a Tinelli si aceptaría ir a un ciclo de Pergolini. El conductor fue claro: “La verdad que no sé si voy a ir, él no maneja la agenda y yo no sé si iría. Si no voy, no es por un pase de factura. Yo tengo la mejor con él”. La respuesta, más allá de las dudas, reforzó la idea de que el clima de reconciliación no era impostado.

El encuentro entre Tinelli y Pergolini terminó eclipsando el resto de la velada. Lo que comenzó como una gala para conmemorar los 80 años de un medio terminó transformándose en el escenario de un inesperado capítulo de la televisión argentina.

