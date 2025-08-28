"Me pateaban en la calle": Mario Pergolini contó cómo vivió su dramática participación en Floricienta

El conductor recordó su experiencia al interpretar a Dios en la reconocida serie de Cris Morena, estrenada en 2004.

Durante una nueva programación de “Otro día perdido“, Mario Pergolini recibió a Pilar Gamboa, Julieta Díaz y Soledad Villamil. En el marco del estreno de “Las Hijas“, la nueva obra dirigida por Adrián Suar y protagonizada por las actrices, Pergolini recordó su curiosa experiencia actoral en la serie “Floricienta“.

El paso de Mario Pergolini en la actuación El momento se dio cuando Gamboa, al describir la experiencia de trabajar con Suar como director, le preguntó a Pergolini si alguna vez había actuado. Su respuesta fue inmediata: "Sí, muy mal". Julieta Díaz le recordó su participación en Poliladron, aunque él eligió referirse a un papel que todavía genera comentarios: su aparición en Floricienta, la novela que Cris Morena estrenó en 2004.

Allí interpretó a Dios, personaje que recibía en el cielo a Federico Fritzenwalden, el rol de Juan Gil Navarro, tras la muerte que marcó la historia de la ficción. “Iba por la calle y justo se había muerto el protagonista y yo era Dios que lo recibía”, explicó, donde recordó que estaba vestido de blanco.

Embed Mario Pergolini fue Dios en Floricienta. No hablamos lo suficiente de eso.#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/0cWp455XMQ — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) August 28, 2025 La escena fue un golpe para los seguidores de la serie, quienes esperaban que Federico terminara junto a la Floricienta de Florencia Bertotti. Pergolini admitió que esa decisión lo convirtió en blanco de enojo: “Las chicas chiquititas me pateaban en la calle diciendo que tenía la culpa”.

Pese a la polémica, agradeció a la creadora: “Siempre le agradecí a Cris el papel. Soy un chico Cris Morena”, dijo entre risas, aunque reconoció que actuar nunca fue lo suyo: “Lo veo y digo ‘Dios mío’. Me es muy difícil no ser yo, lo que admiro en el artista es cuando puede prescindir tanto de él”.