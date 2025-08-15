No fue la azafata: la "culpable" del divorcio de Martín Demichelis sería una famosa DJ

El affaire con la DJ pudo haber sido el motivo que sentenció la relación de casi dos décadas de Evangelina Anderson y el exfutbolista.

Tras semanas de rumores, finalmente se conoció el nombre que podría estar detrás de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. La noticia fue confirmada en LAM (América TV) por el periodista Pepe Ochoa, quien dio a conocer que el exfutbolista habría comenzado un romance con una DJ marplatense que actualmente vive en México.

La pareja, que llevaba 17 años y medio juntos y tiene tres hijos en común, ya habría organizado todo para llevar adelante una separación “en paz” y sin escándalos legales. Incluso, según trascendió, el colegio de los menores ya estaba al tanto de la situación familiar.

Martin Demichelis Stephie Moreno sería la nueva pareja de Martín Demichelis. Web Sin embargo, detrás de esa información oficial habría una historia mucho más jugosa. “Según me avisaron, hay una persona que se robó su corazón en México”, lanzó Ochoa en vivo. Fue entonces cuando puso nombre y apellido a la supuesta tercera en discordia: Stephie Moreno, DJ de renombre en el circuito nocturno azteca y con pasado en la noche marplatense.

Cómo habría sido el romance secreto de Martín Demichelis y Stephie Moreno El romance habría comenzado durante la estadía de Demichelis en Monterrey, mientras aún estaba como director técnico de ese equipo. Según la información que llegó al panelista, el vínculo se extendió por unos cuatro meses y se mantuvo en estricta reserva.

“Ella es DJ, tope de gama, muy linda… Él la conoció en México y, desde entonces, no se separaron más”, describió Ochoa. La bomba terminó de estallar cuando, en su círculo íntimo, la joven habría contado que estaba de novia con el exdefensor de la Selección Argentina.