No fue la azafata: la "culpable" del divorcio de Martín Demichelis sería una famosa DJ

El affaire con la DJ pudo haber sido el motivo que sentenció la relación de casi dos décadas de Evangelina Anderson y el exfutbolista.

Una DJ marplatense sería la nueva pareja de Martín Demichelis.

Una DJ marplatense sería la nueva pareja de Martín Demichelis.

Martin Demichelis
Stephie Moreno sería la nueva pareja de Martín Demichelis.

Stephie Moreno sería la nueva pareja de Martín Demichelis.

Sin embargo, detrás de esa información oficial habría una historia mucho más jugosa. “Según me avisaron, hay una persona que se robó su corazón en México”, lanzó Ochoa en vivo. Fue entonces cuando puso nombre y apellido a la supuesta tercera en discordia: Stephie Moreno, DJ de renombre en el circuito nocturno azteca y con pasado en la noche marplatense.

Cómo habría sido el romance secreto de Martín Demichelis y Stephie Moreno

El romance habría comenzado durante la estadía de Demichelis en Monterrey, mientras aún estaba como director técnico de ese equipo. Según la información que llegó al panelista, el vínculo se extendió por unos cuatro meses y se mantuvo en estricta reserva.

“Ella es DJ, tope de gama, muy linda… Él la conoció en México y, desde entonces, no se separaron más”, describió Ochoa. La bomba terminó de estallar cuando, en su círculo íntimo, la joven habría contado que estaba de novia con el exdefensor de la Selección Argentina.

Stephie Moreno
Stephie Moreno sería la nueva pareja de Martín Demichelis.

Stephie Moreno sería la nueva pareja de Martín Demichelis.

Stephie Moreno
Stephie Moreno sería la nueva pareja de Martín Demichelis.

Stephie Moreno sería la nueva pareja de Martín Demichelis.

La artista musical es oriunda de Mar del Plata y este verano estuvo de visita en su ciudad natal. Allí, según las mismas fuentes, habló abiertamente de su relación con Demichelis, lo que habría acelerado la difusión de la noticia, de la que él aún no ha dicho nada.

Con el nombre de la marplatense en el radar, ya son dos las mujeres relacionadas amorosamente con Demichelis durante el último tiempo. La primera fue la azafata Tania Gónzalez, de quién se perdió el rastro luego de unas semanas de conocerse el supuesto affaire.

