Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron tras 17 años de relación: los detalles

En las últimas semanas - como venía pasando en los últimos años-, Evangelina Anderson y Martín Demichelis comenzaron a protagonizar rumores de separación tras distintas actitudes en sus redes sociales y finalmente, en LAM , confirmaron la ruptura- que parece ser definitiva- de la pareja.

La modelo y el exjugador de futbol habían pasado 17 años de su vida juntos y tienen tres hijos, Bastian, Lola y Emma . Se mudaron a México en 2023 , porque él fue contratado como el director técnico del C.F. Monterrey de la primera división mexicana.

Recién comenzaban a adaptarse a la nueva vida, cuando comenzaron los rumores de crisis. Ahora, Pepe Ochoa, del equipo de LAM , el programa que conduce Ángel de Brito por América TV, dijo que la pareja se habría separado y al parecer, con la decisión de que sea definitivo.

Según comentó el panelista ella "borró un tatuaje que tenía el nombre del director técnico" . Pero agregó que esta información se filtró luego de que ambos fueran el colegio de los hijos a comentar la situación por la que estaban atravesando.

Ochoa dijo que “le pregunté a Evangelina , ‘¿te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me contestó ‘no, jajaja. Pero después le consulté qué se estaba haciendo, y dejó de responder. Entonces fui a buscar en el entorno del tatuador y me dijeron que efectivamente empezó el proceso para borrárselo“.

Evangelina Anderson Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años. Web

La pareja había atravesado una crisis en 2012, por lo que se separaron temporalmente. Pero se reconciliaron y se casaron en 2015. En 2024 surgieron rumores de un engaño por parte de él con una azafata, cuando era técnico de River Plate.

Quién es Tania González, la azafata vinculada con la separación

A fines del 2024, en el mismo programa se dio a conocer que Demichelis habría tenido un affaire con Tania González Ledesma, una azafata de Aerolíneas Argentinas.

En los comentarios revelados en el programa, la fuente de Ángel aseguró que no es la primera vez que ella se involucra con hombres casados. “Cuando la dejan, ella es la que le escribe a las esposas, por eso nadie la quiere en Aerolíneas Argentinas”, aseguró el periodista.

“En Aerolíneas se puso a salir con un comandante que estaba en pareja con una azafata que todos amaban. Cuando el comandante la dejó y se estaba yendo de vacaciones con su pareja, ella le mandó un mensaje a la mujer contándole todo, le decía que él le había pedido casamiento”, agregó.