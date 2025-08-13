Fátima Flórez confirmó que Javier Milei irá a verla a Las Vegas: ¿Hay reconciliación?

A casi un año de su separación del presidente Javier Milei, Fátima Flórez confirmó que volverá a coincidir con el jefe de Estado en septiembre. La actriz contó que el mandatario asistirá a su espectáculo en el casino El Sahara de Las Vegas, donde se presentará el 5 y 6 de ese mes.
La confirmación llegó en declaraciones radiales donde Fátima explicó que la coincidencia será casual: “Es lógico que me venga a ver. Si dos personas coinciden en una misma ciudad, lo más normal es que se vean. Me parecería raro que se esquiven cuando el destino los ayudó a encontrarse”.
Javier Milei y Fátima Flórez se reencontrarán en Las Vegas a un año de su separación.
Actualmente en Madrid, la imitadora desarrolla una temporada artística y destacó que el público español la recibió “muy bien”, valorando su versatilidad para interpretar múltiples personajes.
Fátima Flórez fue tajante a la hora de hablar de reconciliación
Sobre su situación sentimental, fue tajante: “No. Para nada. Estoy soltera, súper tranquila, con la libido en mi carrera y trabajo. No puedo ligar lo sentimental con lo que me conviene. Siempre me manejé con el corazón”.
En la entrevista también recordó a Jorge Lanata: “Su partida fue un dolor muy grande. Es un artista y periodista que dejó un sello único. Fue un honor haber trabajado a su lado en un programa político con 35 puntos de rating”.
Qué había dicho Milei sobre Flórez
En diálogo con radio Mitre, el Presidente fue consultado por el tema de la relación con Fátima Flórez y se sinceró: "A pesar de que nosotros dejamos de ser pareja, tenemos un vínculo muy positivo, muy constructivo", sostuvo, reafirmando que, pese a la separación, el trato entre ellos sigue siendo cordial y respetuoso.
Javier Milei y Fátima Flórez se reencontrarán en Las Vegas a un año de su separación.
A lo largo de la entrevista, no escatimó palabras de admiración hacia su ex. "Es una persona tremendamente talentosa, de un talento verdaderamente incomparable", destacó. Además, se tomó un momento para diferenciar el trabajo artístico de la humorista: no se trata, según él, de simples "imitaciones", sino de "interpretaciones magistrales".