13 de agosto de 2025

Fátima Flórez confirmó que Javier Milei irá a verla a Las Vegas: ¿Hay reconciliación?

La actriz y humorista reconoció que el presidente, su ex pareja, irá a uno de sus shows en Estados Unidos.

Javier Milei y Fátima Flórez se reencontrarán en Las Vegas a un año de su separación.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La confirmación llegó en declaraciones radiales donde Fátima explicó que la coincidencia será casual: “Es lógico que me venga a ver. Si dos personas coinciden en una misma ciudad, lo más normal es que se vean. Me parecería raro que se esquiven cuando el destino los ayudó a encontrarse”.

Javier Milei
Actualmente en Madrid, la imitadora desarrolla una temporada artística y destacó que el público español la recibió “muy bien”, valorando su versatilidad para interpretar múltiples personajes.

Fátima Flórez fue tajante a la hora de hablar de reconciliación

Sobre su situación sentimental, fue tajante: “No. Para nada. Estoy soltera, súper tranquila, con la libido en mi carrera y trabajo. No puedo ligar lo sentimental con lo que me conviene. Siempre me manejé con el corazón”.

En la entrevista también recordó a Jorge Lanata: “Su partida fue un dolor muy grande. Es un artista y periodista que dejó un sello único. Fue un honor haber trabajado a su lado en un programa político con 35 puntos de rating”.

Qué había dicho Milei sobre Flórez

En diálogo con radio Mitre, el Presidente fue consultado por el tema de la relación con Fátima Flórez y se sinceró: "A pesar de que nosotros dejamos de ser pareja, tenemos un vínculo muy positivo, muy constructivo", sostuvo, reafirmando que, pese a la separación, el trato entre ellos sigue siendo cordial y respetuoso.

Javier Milei
A lo largo de la entrevista, no escatimó palabras de admiración hacia su ex. "Es una persona tremendamente talentosa, de un talento verdaderamente incomparable", destacó. Además, se tomó un momento para diferenciar el trabajo artístico de la humorista: no se trata, según él, de simples "imitaciones", sino de "interpretaciones magistrales".

