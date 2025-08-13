Fátima Flórez confirmó que Javier Milei irá a verla a Las Vegas: ¿Hay reconciliación?

La actriz y humorista reconoció que el presidente, su ex pareja, irá a uno de sus shows en Estados Unidos.

Javier Milei y Fátima Flórez se reencontrarán en Las Vegas a un año de su separación.

A casi un año de su separación del presidente Javier Milei, Fátima Flórez confirmó que volverá a coincidir con el jefe de Estado en septiembre. La actriz contó que el mandatario asistirá a su espectáculo en el casino El Sahara de Las Vegas, donde se presentará el 5 y 6 de ese mes.

La confirmación llegó en declaraciones radiales donde Fátima explicó que la coincidencia será casual: “Es lógico que me venga a ver. Si dos personas coinciden en una misma ciudad, lo más normal es que se vean. Me parecería raro que se esquiven cuando el destino los ayudó a encontrarse”.

Javier Milei Javier Milei y Fátima Flórez se reencontrarán en Las Vegas a un año de su separación. Web Actualmente en Madrid, la imitadora desarrolla una temporada artística y destacó que el público español la recibió “muy bien”, valorando su versatilidad para interpretar múltiples personajes.

Fátima Flórez fue tajante a la hora de hablar de reconciliación Sobre su situación sentimental, fue tajante: “No. Para nada. Estoy soltera, súper tranquila, con la libido en mi carrera y trabajo. No puedo ligar lo sentimental con lo que me conviene. Siempre me manejé con el corazón”.

En la entrevista también recordó a Jorge Lanata: “Su partida fue un dolor muy grande. Es un artista y periodista que dejó un sello único. Fue un honor haber trabajado a su lado en un programa político con 35 puntos de rating”.