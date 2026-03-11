Santiago del Moro aclaró cuál es su vínculo con Carmiña de Gran Hermano: "Fue dos o tres veces"

Este martes, Santiago del Moro decidió salir a aclarar las versiones que comenzaron a circular sobre una supuesta relación entre él y Carmiña , un tema que la propia participante instaló dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada en una charla con la influencer Danelik .

Frente a la repercusión que tomó el asunto, el conductor del reality optó por referirse públicamente al tema y despejar cualquier tipo de duda.

“Estaba repasando unas cosas que pasaron anoche y Carmiña , la paraguaya, dijo que yo la llamé para el programa, y eso no es así. Seguro que lo usa como estrategia, pero no quiero que le juegue en contra ", dijo en primer lugar el conductor del reality .

Además, recordó que la conoce desde hace muchos años, pero que el vínculo nunca fue de confianza: "Seguramente esta noche muestre los mensajes. Ella me escribió a mí en diciembre para preguntarme por Gran Hermano y yo le dije: ‘Te paso para casting’. La conozco de Infama, donde fue dos o tres veces, pero hace como 15 años” .

Las conversaciones dentro de la casa de Gran Hermano suelen generar repercusión fuera del reality y, en las últimas horas, un comentario entre dos participantes volvió a encender el debate en redes sociales.

El tema se analizó en Lape Club Social, donde Marina Calabró mostró un fragmento del programa que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del ciclo.

Gran Hermano Santiago del Moro reveló cuál es la relación que tiene con Carmiña. web

En las imágenes se puede ver a Danelik conversando con Carmiña en el living de la casa. En medio del diálogo, la tucumana le señaló: "Hoy Santiago dijo: 'Te amo Paraguay'. A vos te lo dijo". Ante esa observación, la paraguaya respondió con seguridad: "Sí, pero yo creo que lo dice porque tengo una amistad con él".

Al analizar el momento en el programa, Calabró aportó su mirada y recordó de dónde proviene el vínculo entre la participante y el conductor del reality. "Carmiña es una periodista de espectáculos del Paraguay, que yo la recuerdo porque cuando hacíamos Infama con Del Moro, la convocábamos muchas veces", explicó.

Luego sumó más contexto sobre aquella etapa laboral compartida: "Nos tocó todo el tema de las joyas de Moria en Paraguay. ¿Te acordás? Entonces era como la corresponsal". Finalmente, la periodista remarcó: "Siempre le gustó su laburo a Santiago, porque es picante, porque va al frente, porque siempre tiene como una opinión disruptiva. Me parece que ella cuando habla de amistad refiere a eso".