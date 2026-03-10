Qué es el derecho a réplica, la nueva jugada que implementa Gran Hermano: Santiago del Moro dio detalles

Santiago del Moro ha sorprendido a los seguidores de Gran Hermano "Generación dorada" con la introducción de una nueva herramienta conocida como el "derecho a réplica" (DAR). Esta dinámica, que se originó en Gran Hermano Italia, está diseñada para generar tensiones entre los concursantes.
En una transmisión de La Cumbre (Streams Telefe), Del Moro explicó: "Este año se cumplen 25 años del estreno de GH en nuestro país y vamos a presentar una novedad que llega de GH Italia, que es el derecho a réplica. Lo vamos a llamar DAR: Derecho a Réplica y mañana va a entrar a hacer un derecho a réplica la expareja de Luana".
La figura de Luana Fernández ha cobrado protagonismo recientemente, tras decidir poner fin a su relación con su novio, preocupada por las posibles acciones de él mientras ella permanece aislada, lo que le permitiría expresar sus sentimientos en la casa.
"Va a entrar de una manera muy particular porque esto se hizo en Italia de una manera impresionante, que es con la virtualidad. Ya lo van a ver porque es algo totalmente novedoso. Va a ser mañana (hoy)", añadió el conductor.
De qué trata el "Derecho a Réplica", la nueva dinámica de Gran Hermano
Conforme a las normativas de Gran Hermano mundial, el DAR es una herramienta que permite a una persona desde el exterior entrar a defenderse o brindar su versión de los hechos, en caso de que un participante dentro de la casa hable sobre ella.
Se anticipa que esta dinámica funcionará como una forma de "confrontación", permitiendo al ex deLuana,que no tuvo posibilidad de evitar la rumptura, limpiar su imagen.