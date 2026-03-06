Gran Hermano advirtió que pondrá sanciones severas tras la polémica broma de Danelik: "Inaceptable"

Un episodio ocurrido durante la madrugada dentro de la casa de Gran Hermano generó fuerte repercusión y obligó a la producción a emitir un comunicado oficial. La participante Danelik quedó en el centro de la polémica luego de bromear con sus compañeras sobre un supuesto cigarrillo de marihuana recibido en el confesionario.

El momento ocurrió durante una conversación entre varias participantes que fue captada por los seguidores del reality a través de las transmisiones en vivo. En ese intercambio, Danelik invitó a algunas compañeras a “fumar un porro” en el patio de la casa y deslizó que el cigarrillo supuestamente había sido entregado dentro del confesionario.

El comentario se difundió rápidamente en redes sociales y despertó especulaciones entre los fanáticos del programa. Ante la repercusión, la producción decidió intervenir y abordar el tema de manera formal dentro de la casa.

Horas después del episodio, todos los concursantes fueron reunidos para escuchar un mensaje oficial del programa. El comunicado fue leído por Andrea del Boca y reflejó la preocupación de la producción por el contenido de la broma.

Durante el mensaje se explicó que Danelik había sido llamada al confesionario para dar explicaciones y que reconoció su error. “ Le respondí que no voy a aceptar mentiras de ese tipo , que fue un comentario inaceptable y que, de repetirse otro hecho semejante, evaluaré una severa sanción ”, expresó la voz del reality en el comunicado.

image Danelik, participante de Gran Hermano.

El mensaje también subrayó que la producción no tolerará situaciones que pongan en duda el compromiso del programa con la salud de los participantes. Además, el “supremo” remarcó que este tipo de conductas contradicen el espíritu del juego y que se mantendrá atento para evitar nuevos episodios similares.

La advertencia: incluso podría haber expulsión

En la parte final del comunicado, el programa dejó una advertencia clara. Si vuelve a producirse un comentario o situación comparable, la producción analizará sanciones más duras que podrían llegar hasta la expulsión del participante responsable.

El descargo de Danelik ante sus compañeros

“Para que todos entiendan. Estábamos con Carmiña y ella estaba acostada, y yo le digo que la acompañe a fumar. Le pregunté si íbamos a fumar un ya saben qué, y lo hicimos en broma diciendo que nos lo habían pasado por el confesionario”, relató.