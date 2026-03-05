Gabriel Corrado habló de la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano: qué dijo

El actor se sumó a varios de sus colegas al opinar sobre la participación de la conductora en el reality.

Tras el inesperado ingreso de Andrea Del Boca a la edición 25 en Argentina de Gran Hermano y las opiniones cruzadas de sus colegas, el pasado miércoles fue Gabriel Corrado, quién ha compartido algunos proyectos con la medíatica, quién habló de la actriz en diálogo con Intrusos.

"A Andrea del Boca la adoro, la respeto muchísimo. Pero no quiero opinar de esto porque si no me transformo en una especie de opinator y no me siento cómodo. Me parece que lo bueno es que cada uno haga lo que quiera, sean felices y que todo funcione bárbaro en la televisión y que nos vaya muy bien a todos", comenzó el actor en el ciclo de América TV.

Embed - Andrea del Boca - Gran Hermano Generación Dorada Por último, Corrado reflexionó sobre la decisión de Andrea Del Boca: "En esta vida, uno tiene que hacer lo que quiere, sobre todo a esta altura del partido donde todo es posible. Cada uno debe elegir el camino que quiere y puede hacer".

Cuánto cobra Andrea Del Boca por estar en Gran Hermano Días atrás, se dio a conocer que el jugador que menos cobra gana 137 mil pesos por semana, por lo que están alejados de cobrar el millón de pesos al mes, en caso de que lleguen a una etapa avanzada de la competencia.

Andrea del Boca Andrea del Boca es una de las concursantes de la actual edición de Gran Hermano. web Sin embargo, según dio a conocer Guido Záffora en El Diario de Mariana (América TV), “Andrea del Boca cerró un cachet de seis millones de pesos por semana”, lo que daría un total de 24 millones al mes.