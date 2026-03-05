Así se ve actualmente Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

La modelo comparte con frecuencia imagenes de como se encuentra su hijo, que en pocos días cumplirá 7 años.

Luli Fernández construyó una hermosa familia junto a su exesposo, Cristián Cúneo Libarona, con quien estuvo casado más de 10 años. Se trata de una familia reconstituida, ya que él tenía cuatro hijos de su matrimonio previo: Santos, María, Vicente y Jacinto.

Después de cuatro años de matrimonio, la modelo se convirtió en madre de Indalecio, fruto de su unión con el abogado. El único hijo de la pareja nació el 11 de marzo de 2019, y la influencer lo presentó con tiernas palabras en su cuenta de Instagram. Junto al letrado, decidieron el nombre de su hijo, el cual eligieron por su significado: “enviado de Dios”.

Luli Fernández El hijo de Luli Fernández y Mariano Cúneo Libarona cumplirá 7 años. web Luli suele compartir en sus redes sociales el crecimiento de Indalecio. En una entrevista, la también conductora reveló el método que eligió para criar a su hijo: “Indalecio no tiene acceso a tablets, celulares ni consolas de juegos. Lo único que ve es una película en la televisión por alguna eventualidad, estando conmigo y sus hermanos”.

Y añadió: “Como nunca accedió a eso, es algo que no pide. Tratamos de sostenerlo el mayor tiempo que podamos. Como decís, implica mucho tiempo, pero fue una decisión muy consensuada con Cristián. A medida que pasen los años, el sistema nos va a ganar y vamos a tener que ceder. (...) No es que tenemos una resistencia, pero sí creemos que en estos primeros años de vida no esté sobre estimulado para favorecer su desarrollo”.

Luli Fernández El hijo de Luli Fernández y Mariano Cúneo Libarona cumplirá 7 años. web Por qué se separaron Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona En noviembre del año pasado, la modelo había contado a través de un comunicado en las redes sociales que el matrimonio había llegado a su fin tras 14 años de amor y un hijo en común, Indalecio, que nació el 11 de marzo de 2019.