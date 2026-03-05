Así se ve actualmente Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

Luli Fernández construyó una hermosa familia junto a su exesposo, Cristián Cúneo Libarona, con quien estuvo casado más de 10 años. Se trata de una familia reconstituida, ya que él tenía cuatro hijos de su matrimonio previo: Santos, María, Vicente y Jacinto.
Después de cuatro años de matrimonio, la modelo se convirtió en madre de Indalecio, fruto de su unión con el abogado. El único hijo de la pareja nació el 11 de marzo de 2019, y la influencer lo presentó con tiernas palabras en su cuenta de Instagram. Junto al letrado, decidieron el nombre de su hijo, el cual eligieron por su significado: “enviado de Dios”.
Luli suele compartir en sus redes sociales el crecimiento de Indalecio. En una entrevista, la también conductora reveló el método que eligió para criar a su hijo: “Indalecio no tiene acceso a tablets, celulares ni consolas de juegos. Lo único que ve es una película en la televisión por alguna eventualidad, estando conmigo y sus hermanos”.
Y añadió: “Como nunca accedió a eso, es algo que no pide. Tratamos de sostenerlo el mayor tiempo que podamos. Como decís, implica mucho tiempo, pero fue una decisión muy consensuada con Cristián. A medida que pasen los años, el sistema nos va a ganar y vamos a tener que ceder. (...) No es que tenemos una resistencia, pero sí creemos que en estos primeros años de vida no esté sobre estimulado para favorecer su desarrollo”.
Por qué se separaron Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona
“Transitamos momentos maravillosos y también otros muy difíciles, siempre de la mano, acompañándonos y cuidándonos profundamente. Pero en algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja", expuso Luli en aquella oportunidad.
En otra entrevista, Luli habló con Intrusos (América TV) y negó los rumores de infidelidad que comenzaron a circular luego de que trascendiera la noticia de la separación. “No vi nada y, de hecho, no me llegó nada de eso”, respondió, tajante, cuando le preguntaron sobre el tema.
Y añadió: “Con lo cual, si se especuló fue con el poco sustento que es porque no existe. Y, la verdad que no. Cuando no hay información se habla con mucha liviandad, pero cuando los procesos son de uno dice: ‘Che, hay que tener un poco de responsabilidad’”.
Sobre el bajo que perfil que mantuvieron durante este tiempo, señaló: “Nosotros nos separamos hace unos meses y nos pareció prudente esperar a terminar todo el proceso que sentíamos que necesitábamos como familia antes de comunicarlo mediáticamente. Y fue lo que hice, me pareció bien”.